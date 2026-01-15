En esta noticia
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas meteorológicas de nivel naranja y amarillo por la llegada de fuertes tormentas que afectarán a diferentes regiones del país.
Están pronosticadas para toda la jornada del viernes 16 de enero y se espera actividad eléctrica, caída de granizo e intensas ráfagas de viento.
Dónde hay alerta meteorológica naranja por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la alerta naranja por la presencia de severas tormentas, que estarán acompañadas de una importante presencia de actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora, se encuentra vigente para este viernes.
De tal modo, las zonas afectadas están en las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.
¿Cuáles son las zonas que están bajo alerta máxima?
- La Rioja: Arauco, Capital, Castro Barros, Sanagasta.
- Catamarca: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, Zona serrana de Pomán.
- Tucumán: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo.
- Santiago del Estero: Guasayán, Jiménez, Río Hondo.
Alerta meteorológica amarilla por lluvias intensas: las zonas afectadas
Del mismo modo, el SMN difundió una alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas afectará a Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Salta y Jujuy.
En qué regiones rige la alerta meteorológica amarilla por tormentas, caída de granizo y actividad eléctrica.
- Córdoba: Zona baja de Cruz del Eje, Zona baja de Minas.
- Entre Ríos: Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador.
- Santiago del Estero: Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina, Sarmiento, Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Este de Alberdi, Este de Copo, Este de Moreno, Figueroa, Oeste de Alberdi, Oeste de Copo, Oeste de Moreno, Pellegrini.
- Corrientes: Monte Caseros, Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar.
- Misiones: Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, Eldorado, Iguazú, Zona baja de General Manuel Belgrano, Zona baja de Montecarlo.
- Formosa: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané, Patiño.
- Chaco: Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando, Maipú, Sudeste de Almirante Brown, Sudeste de General Güemes, Noroeste de Almirante Brown, Noroeste de General Güemes, Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo.
- Salta: Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Zona baja de Chicoana, Zona baja de La Caldera, Zona baja de Rosario de Lerma, Zona montañosa de Cafayate.
- Jujuy: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano, Zona baja de Tilcara.