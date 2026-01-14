El Servicio Meteorológico Nacional emitió recientemente una alerta amarilla por la presencia de severas tormentas en 15 provincias del país, las cuales se presentarán durante este miércoles por la noche y se extenderán a lo largo de todo el día jueves.
De tal modo, el SMN explicó que la alerta meteorológica amarilla por tormentas podría traer intensidad variada, granizo y ráfagas de viento que superen los 70 kilómetros por hora según la zona, como así también actividad eléctrica.
¿Dónde hay alerta amarilla por tormentas y qué zonas están en riesgo?
La alerta meteorológica amarilla se encuentra vigente para toda la jornada del jueves 15 de enero y afectará a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
En tanto, y según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las zonas afectadas que tendrán una fuerte presencia de tormentas de variada intensidad, actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.
Todas las regiones afectadas por el diluvio
- Buenos Aires: Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, Noroeste de General Juan Madariaga, Noroeste de Mar Chiquita, Oeste de General Pueyrredón, Costa de General Pueyrredón, Costa de Mar Chiquita, General Alvarado, Costa de Lobería, Costa de Necochea, Costa de San Cayetano, Costa de Tres Arroyos, Costa de Bahía Blanca, Costa de Coronel Dorrego, Costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Costa de Villarino, Monte Hermoso, Norte de Bahía Blanca, Oeste de Patagones, Oeste de Villarino, Puan, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de Coronel Suárez, Zona baja de Saavedra, Zona baja de Tornquist.
- Córdoba: General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Juárez Celman, Zona baja de Río Cuarto, Zona serrana de Cruz del Eje, Zona serrana de Minas, Zona serrana de Pocho, Zona serrana de San Alberto, Zona serrana de San Javier, Zona baja de Colón, Zona baja de Totoral, San Justo, General San Martín, Marcos Juárez, Unión, Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba, Zona serrana de Calamuchita, Zona serrana de Río Cuarto.
- Santa Fe: Caseros, General López, Garay, La Capital, San Jerónimo, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias, San Martín, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo, General Obligado, San Javier, Vera.
- Entre Ríos: Gualeguay, Victoria, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador.
- Corrientes: Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce.
- La Pampa: Chapaleufú, Maracó, Rancul, Realicó, Trenel, Atreucó, Capital, Catriló, Conhelo, Guatraché, Quemú Quemú, Toay, Utracán.
- Santiago del Estero: Aguirre, Avellaneda, Belgrano, General Taboada, Juan F. Ibarra, Mitre, Quebrachos, Rivadavia, Salavina, Sarmiento, Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín, Silípica, Guasayán, Jiménez, Río Hondo.
- Mendoza: Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear, Zona baja de San Rafael.
- San Luis: Zona baja de Ayacucho, Zona baja de Coronel Pringles, Zona baja de General Pedernera, Gobernador Dupuy.
- San Juan: 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil.
- La Rioja: Arauco, Capital, Castro Barros, Sanagasta, Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, General San Martín, Rosario Vera Peñaloza.
- Catamarca: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, Zona serrana de Pomán.
- Tucumán: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo.
- Salta: Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, Zona baja de Chicoana, Zona baja de La Caldera, Zona baja de Rosario de Lerma, Zona montañosa de Cafayate, Valles de Cachi, Valles de Cafayate, Valles de Chicoana, Valles de La Caldera, Valles de La Poma, Valles de Molinos, Valles de Rosario de Lerma, Valles de San Carlos.
- Jujuy: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano, Zona baja de Tilcara, Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina, Cordillera de Susques.