En medio de un marcado descenso de las temperaturas en distintas regiones del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un temporal que provocará tormentas, lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 50 km/h y fuerte actividad eléctrica.

Qué provincias están bajo alerta por el clima

A través del sistema de pronóstico extendido, el Servicio Meteorológico alertó por la presencia de intensas lluvias en las siguientes provincias:

Jujuy, Salta y Tucumán

Tormentas desde la noche del martes hasta la noche del viernes, con ráfagas de viento el miércoles por la noche que podrían superar los 30 km/h en la capital tucumana. Las temperaturas máximas rondarán los 30°C.

Catamarca, La Rioja

La tormenta comenzará el martes por la tarde y se prolongará hasta la mañana del viernes, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h el martes. Las temperaturas máximas superarán los 30°C.

Mendoza, San Juan y San Luis

Se prevé fuerte actividad eléctrica desde la tarde del lunes 12 de enero hasta la mañana del jueves, excepto en San Juan, donde se extenderá hasta la noche. En San Luis, las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h y la temperatura máxima será de 34°C.

Se esperan tormentas intensas en más de 8 provincias. Servicio Meteorológico Nacional

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires:

Lunes 12 : mínima de 22°C y máxima de 34°C, con el cielo ligeramente nublado.

Martes 13 : mínima de 23°C y máxima de 32°C, con el cielo mayormente nublado.

Miércoles 14 : mínima de 23°C y máxima de 33°C, con el cielo mayormente nublado.

Jueves 15 : mínima de 23°C y máxima de 30°C, con chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde-noche.

Viernes 16 : mínima de 18°C y máxima de 28°C, con el cielo ligeramente nublado.

Sábado 17: mínima de 20°C y máxima de 30°C, con el cielo algo nublado.