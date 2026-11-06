El sistema provocará un descenso de las temperaturas en entidades del norte, noreste, oriente y centro del país.

El frente frío número 4 continuará afectando distintas regiones y será reforzado por una masa de aire frío durante el fin de semana del viernes 6 al domingo 8 de noviembre.

De acuerdo con el Pronóstico Extendido a 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones de México y un descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del territorio.

El escenario más intenso está previsto para el domingo 8, cuando podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros de lluvia en el este de Nuevo León y el norte de Tamaulipas. Además, el organismo anticipa temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango durante las madrugadas del sábado, domingo y lunes.

¿Dónde se esperan temperaturas de -5 grados y fuertes rachas de viento?

El descenso de temperatura se sentirá principalmente en las regiones del norte y noreste, aunque también alcanzará zonas del oriente y centro. El SMN identifica las siguientes condiciones para el fin de semana:

Temperaturas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango durante las madrugadas del sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de noviembre.

Temperaturas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, según el día.

Rachas de viento de 50 a 70 km/h: durante el sábado, en el golfo de California, Baja California y el istmo y golfo de Tehuantepec; el domingo, en las costas de Tamaulipas y el norte de Veracruz, además del istmo y golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 3 a 4 metros: costas de Tamaulipas y Veracruz durante el domingo.

Durante la madrugada del sábado, las temperaturas podrían descender hasta -5 °C. Shutterstock

El organismo advierte que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. También podrían ocasionar aumentos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por el frente frío 4?

El viernes 6, el sistema frontal se desplazará sobre el noreste y oriente de México. Para esa jornada, el SMN pronostica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Tamaulipas, este de San Luis Potosí, norte y noreste de Hidalgo, norte de Puebla y norte de Veracruz.

El sábado 7, las precipitaciones de esa intensidad se extenderán a Nuevo León, la costa y el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

Para el domingo 8, el pronóstico contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas en el este de Nuevo León y el norte de Tamaulipas. El frente permanecerá estacionario sobre el oriente del país e interactuará con vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera.