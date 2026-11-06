El papa León XIV en su partida del aeropuerto de Roma-Fiumicino rumbo a su gira por Sudamérica.

El papa León XIV partió este viernes rumbo a Sudamérica para iniciar una gira de 12 días que incluirá Uruguay, Argentina y Perú. El pontífice despegó a las 7:05 de Roma (3:05 de la madrugada en Argentina) a bordo de un Airbus A330-900 de Ita Airways rumbo a Montevideo.

El viaje contempla unos 31.000 kilómetros, diez ciudades y 36 discursos. Tras Uruguay, León XIV llegará a la Argentina el domingo a las 16:30 y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Antes de iniciar la gira, el pontífice afirmó que espera “fortalecer la fe, renovar la esperanza y reavivar el fuego de la caridad”. Desde el Vaticano describieron el recorrido como un “regreso a casa” por los vínculos que León XIV mantiene con la región, donde vivió durante años como misionero.

Seguí la cobertura de la histórica visita de León XIV, minuto a minuto:

Aerolíneas prepara un operativo especial para trasladar al Papa Aerolíneas Argentinas desplegará un operativo aéreo especial durante la visita de León XIV, con cinco vuelos entre Montevideo, Buenos Aires, Córdoba y Lima. La compañía utilizará un Boeing 737 MAX 8, un Boeing 737 carguero y un Airbus A330-200 para trasladar al pontífice, su comitiva y el equipaje. El cronograma comenzará el domingo 8, con dos vuelos desde Montevideo hacia Aeroparque: uno con la comitiva papal y otro destinado exclusivamente al equipaje. El martes 10 habrá vuelos entre Buenos Aires y Córdoba y, finalmente, el miércoles 11 un Airbus A330 partirá de Ezeiza hacia Lima.

Qué tienen que mostrar los vecinos para entrar a las zonas restringidas Quienes vivan dentro de las zonas restringidas deberán acreditar su domicilio en los controles de la Policía de la Ciudad. Podrán presentar el DNI con domicilio actualizado o una boleta de servicio que coincida con la dirección. También serán válidas la placa de ingreso entregada por el Gobierno porteño o, para turistas, la reserva del hotel o Airbnb.

Las restricciones se extenderán hasta el miércoles En la zona de la Nunciatura, el cierre total comenzará el sábado y continuará hasta la tarde del miércoles 11. Se trata del perímetro de seguridad ubicado en Recoleta. En Palermo, las restricciones comenzarán el sábado por la tarde y se extenderán hasta la madrugada del miércoles.

Dos barrios tendrán perímetros de seguridad Las restricciones se concentrarán en dos sectores: uno alrededor de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, y otro en Palermo. En Recoleta, el perímetro estará delimitado por Alvear, Cerrito, Libertador y Callao. También incluirá los primeros 100 metros de Rodríguez Peña y Montevideo entre Quintana y Alvear. En Palermo, abarcará Libertador, Ugarteche, Las Heras, Santa Fe, Luis María Campos y Virrey del Pino.

Libertador queda cerrado y habrá accesos especiales para vecinos La Avenida Del Libertador permanecerá cerrada entre el Monumento de los Españoles y Olleros. Los vecinos frentistas podrán ingresar a sus cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado. Después comenzarán a regir horarios específicos de ingreso y egreso, una vez que avance el vallado y el armado de carpas.

Feriado: cuándo no se trabaja en la Ciudad En la Ciudad de Buenos Aires habrá feriado el martes, mientras que el lunes será feriado nacional. Ambas jornadas coinciden con las principales actividades previstas en Palermo. El lunes se realizará la misa y el martes tendrá lugar el Encuentro con los Jóvenes.

Córdoba suma un segundo día sin actividad En Córdoba, el lunes 9 será feriado nacional y se sumará un segundo día el martes 10 de noviembre, cuando León XIV viaje a la provincia para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantener un encuentro con representantes de la Iglesia local. Así, quienes trabajen en Córdoba tendrán dos feriados consecutivos, lunes y martes, mientras que el miércoles 11 el feriado ya no alcanzará a la provincia.

Feriado en Provincia: cuándo no se trabaja En la provincia de Buenos Aires, además del feriado nacional del lunes 9 de noviembre, habrá un segundo día sin actividad por la visita de León XIV: será el miércoles 11 de noviembre, cuando el Papa visite el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego encabece una misa frente a la Basílica de Luján. De esta manera, quienes trabajen en la provincia tendrán feriado el lunes 9 y el miércoles 11, según lo establecido por el Decreto 1103/2026.