La intervención y cierre del Ueno Bank en Paraguay desató una crisis política en el país vecino: este jueves, comenzó un juicio político en contra del presidente Santiago Peña por sus vínculos con la entidad.

Mientras el Congreso debatía, el propio Peña anunció a través de sus redes sociales su renuncia al cargo. Sin embargo, luego de que la sesión para definir si se le aceptaba o no su salida quedara sin quórum por la ausencia de varios legisladores oficialistas, este deberá enfrentar igualmente el juicio político.

Tras esto, el mandatario solicitó una prórroga de 72 horas para preparar y ejercer su defensa, aunque en una nueva sesión en la Cámara de Senadores resolvieron rechazarla.

El proceso contra Peña se activó a raíz del impacto de la crisis financiera generada por la intervención del Ueno Bank, que dejó congelados los fondos de unos 2,9 millones de clientes, además de recursos depositados por organismos públicos.

La crisis derivó también en una investigación judicial sobre los responsables de la entidad y en cuestionamientos políticos por los vínculos que Peña tuvo con el grupo empresario relacionado con Ueno.

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Senado rechazó por amplia mayoría el pedido de prórroga de Santiago Peña

El Senado de Paraguay rechazó por amplia mayoría el pedido de prórroga de 72 horas presentado por el presidente Santiago Peña para presentar su descargo en el juicio político.

La votación terminó con 39 votos en contra de extender el plazo y dos abstenciones, correspondientes a los senadores Celeste Amarilla y Silvio “Beto” Ovelar. De esta manera, la Cámara Alta mantuvo el cronograma previsto y el proceso contra Peña continuará según lo establecido.

El rechazo implica que Peña o sus abogados deberán comparecer ante el Senado, que tiene previsto retomar el juicio político en los próximos minutos.

Cuarto intermedio antes de la definición

Tras los primeros discursos de los senadores en contra de Peña, la Cámara definió pasar a un cuarto intermedio de media hora antes de definir si el juicio político a Peña continuará este viernes o dentro de 72 horas, el plazo solicitado por el mandatario para preparar su defensa.

Antes, los legisladores criticaron con dureza a Peña por la crisis del Ueno Bañk: “Madoff se queda enano al lado de este tipo. Cayeron en la trampa”, expresó el senador Walter Kobylanski.

Comenzó la sesión en el Congreso que definirá si le otorga a Peña la prórroga o no

El mensaje de Peña a la espera de la prórroga

Tras solicitar 72 horas de prórroga para preparar su defensa en el juicio político en su contra, Santiago Peña se expresó al respecto en sus redes sociales.

“Junto con mis abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, estamos esperando que el Senado otorgue mi solicitud de prórroga del plazo para ejercer mis derechos constitucionales de defensa, ante su notoria insuficiencia”, comentó Peña.

Poco antes, el mandatario enjuiciado cuestionó el proceso político y aseveró que va a “exponer su verdad ante toda la ciudadanía”. Lo hará “aunque resulte incómoda para muchos actores políticos”, agregó.

El presidente de Paraguay Santiago Peña presentó se renuncia este jueves, pero el Congreso insiste con el juicio político. Foto: EFE.

El Congreso debate si le otorga a Peña la prórroga para su defensa

En instantes, el Senado se reunirá para definir si le concede a Peña las 72 horas que solicitó para responder a las acusaciones en el juicio político en su contra.

Al momento, el mandatario tuvo menos de un día para preparar su defensa junto a sus abogados.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Senadores y del Congreso paraguayo, Basilio “Bachi” Núñez, anticipó este viernes, en diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, que no aceptarán el pedido.

“Vamos a continuar con el juicio político hoy a las 10 de la mañana. Yo respondo a una mayoría”, afirmó Núñez, quien señaló que se encuentra en diálogo con sus colegas del Senado para avanzar con el proceso.

Santiago Peña pidió una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el juicio político

Sin definición sobre su pedido de renuncia, el presidente de Paraguay se expondrá igualmente a un juicio político. Para ello, solicitó al Congreso una extensión de 72 horas del período para preparar su defensa en el juicio político que los legisladores llevan a cabo en su contra.

El pedido se formalizó el jueves por la noche en una nota al titular del Congreso, Basilio Núñez, a través de la cual Peña solicitó más tiempo para su presentación.

“Resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho”, argumentó el mandatario en juicio.

Sin embargo, se espera que el Congreso le niegue este plazo, lo que implicaría una comparecencia personal de Peña este viernes frente al Senado.