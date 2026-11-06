El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fenómenos meteorológicos adversos para este viernes 6 de noviembre en sectores de La Pampa.

El organismo advirtió por la llegada de condiciones climáticas que podrían complicar las actividades al aire libre y generar inconvenientes durante la jornada.

El pronóstico anticipa un escenario de inestabilidad, con fenómenos que podrían presentarse con distinta intensidad según la región de la provincia, por lo que se recomienda revisar el mapa oficial ante posibles cambios de la advertencia.

Alerta amarilla por tormentas en La Pampa: cuándo llegarán las lluvias y el granizo

Alerta amarilla por tormentas este viernes 6 de noviembre. Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el reporte del SMN, el área bajo advertencia será afectada por tormentas intensas que podrían ser más fuertes en algunas localidades.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

En cuanto a los registros de lluvia, se esperan acumulados de entre 15 y 40 milímetros, aunque el organismo advirtió que esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Alerta amarilla por viento en La Pampa: ráfagas de hasta 70 km/h

Además de las tormentas, el SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para sectores de La Pampa.

El área será afectada por vientos provenientes del sector sur, con velocidades estimadas de entre 30 y 45 km/h. Sin embargo, las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h .

Estas condiciones pueden provocar dificultades para circular y desplazar objetos que se encuentren en espacios abiertos.

Qué significa la alerta amarilla del SMN y qué precauciones hay que tomar

El nivel amarillo del Sistema de Alerta Temprana advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Ante este escenario, el organismo recomienda: