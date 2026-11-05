El sistema provocará un descenso de las temperaturas en entidades del norte, noreste, oriente y centro del país.

El frente frío número 4 continuará afectando distintas regiones de México durante los próximos días y, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será reforzado por una nueva masa de aire frío a partir del viernes 6 de noviembre.

El sistema provocará un descenso de las temperaturas en entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, además de lluvias fuertes y muy fuertes en distintas zonas. El pronóstico también contempla temperaturas de -5 a 0 grados durante la madrugada en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

El escenario se mantendrá durante el fin de semana, cuando el frente permanecerá sobre el oriente y sureste del territorio nacional y podría generar precipitaciones de hasta 75 milímetros en algunos estados.

Cuándo llegará la nueva masa de aire frío y qué estados afectará

El SMN prevé que el viernes 6 de noviembre el frente frío número 4 sea reforzado por una masa de aire frío y avance sobre el oriente, centro y sureste de México.

Esta situación favorecerá el descenso de las temperaturas vespertinas en el norte, noreste, oriente y centro del país. También se esperan vientos de componente norte con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Durante la madrugada del sábado, las temperaturas podrían descender hasta -5 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango, mientras que otras regiones montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla podrían registrar entre 0 y 5 °C.

Durante la madrugada del sábado, las temperaturas podrían descender hasta -5 °C. Shutterstock

Lluvias muy fuertes: cuáles serán las zonas más afectadas

Para el sábado 7 de noviembre, el SMN pronostica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en:

Hidalgo: norte y noreste.

Puebla: norte y sureste.

Veracruz: norte y centro.

Oaxaca: norte y suroeste.

Guerrero: este y suroeste.

Michoacán: sur.

Además, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Tabasco, Chiapas y Campeche podrían registrar lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Conagua también advierte que las lluvias fuertes y muy fuertes pueden provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Cómo estará el clima el jueves, viernes y sábado

El pronóstico extendido del SMN contempla las siguientes condiciones:

Jueves 5: lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca, además de temperaturas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango durante la madrugada del viernes.

Viernes 6: el frente será reforzado por la masa de aire frío, con lluvias puntuales fuertes en varios estados del centro, oriente y sureste y descenso de temperaturas.

Sábado 7: se esperan las lluvias más intensas, con acumulados de 50 a 75 milímetros en zonas de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.

El sábado también se prevén rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, además de vientos fuertes en la costa de Tamaulipas.