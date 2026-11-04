Las fuertes lluvias que afectaron a Florida durante los primeros días de noviembre provocaron inundaciones en distintas localidades y dejaron acumulados de hasta 610 milímetros de agua en las zonas más perjudicadas. Aunque el temporal comenzó a perder intensidad, los meteorólogos anticipan que todavía podrían registrarse nuevas precipitaciones.

Según informó AccuWeather, este miércoles 4 de noviembre continuarán siendo posibles los chubascos localmente intensos y las tormentas eléctricas, especialmente en sectores de Florida. Sin embargo, las precipitaciones serán menos generalizadas que las registradas entre el domingo y el lunes.

El pronóstico también advierte que la llegada de un frente frío podría favorecer nuevas lluvias hacia finales de la semana, tanto en Florida como en sectores más al norte de la costa atlántica.

¿Qué zonas podrían registrar nuevas tormentas eléctricas este miércoles 4 de noviembre?

Las precipitaciones más importantes del temporal se concentraron en sectores del centro y este de la península de Florida, donde algunas localidades registraron acumulados de entre 127 y 254 milímetros entre el domingo y el lunes.

Los valores más elevados se observaron en una franja que se extiende desde el sureste de Orlando hasta el norte de Fort Lauderdale. En las áreas más afectadas, las lluvias acumuladas durante varios días alcanzaron entre 305 y 610 milímetros.

Para este miércoles, el pronóstico mantiene la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas en Florida. Entre las zonas señaladas en el mapa se encuentran Orlando, Tampa, West Palm Beach y Miami , aunque las precipitaciones no afectarían a todas estas localidades con la misma intensidad.

Los meteorólogos anticipan nuevas tormentas eléctricas tras las intensas lluvias que provocaron inundaciones en Florida. Shutterstock

¿Continuarán las lluvias después del miércoles 4 de noviembre?

Los meteorólogos anticipan que la humedad volverá a aumentar en Florida hacia finales de esta semana, debido a la aproximación de un frente frío desde el norte que transportará aire húmedo procedente del Golfo y del océano Atlántico.

Aunque todavía existe incertidumbre sobre los acumulados de precipitación que podría generar este sistema, se espera que las lluvias sean considerablemente menos intensas que las registradas entre el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre.

Además, la entidad señala que las zonas situadas más al norte de la costa atlántica podrían recibir lluvias intensas hacia finales de la semana, especialmente en sectores donde no se registran precipitaciones desde hace varias semanas.

Por otra parte, los especialistas identificaron un riesgo medio de desarrollo de un sistema tropical o subtropical entre las Bahamas y las Bermudas durante esta semana. Cualquier posible formación sería gradual y, por el momento, no representa la confirmación de una nueva tormenta tropical.

Las precipitaciones de los últimos días provocaron inundaciones tanto en comunidades costeras como en sectores del interior de Florida.

La situación se produjo después de que, durante la semana anterior, las mareas excepcionalmente altas y el fuerte oleaje también ocasionaran anegamientos y erosión en playas de la costa atlántica del estado.