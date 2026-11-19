Se aproximan tormentas este jueves 19 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 19 de noviembre. Se esperan lluvias durante la mañana, que podrían intensificarse por la tarde, con actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento. El tiempo comenzaría a mejorar hacia la noche del viernes.

La advertencia alcanza a 11 departamentos de Córdoba, principalmente del sur y el oeste provincial. El organismo prevé valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros. Pese a la inestabilidad, el calor seguirá presente y la máxima en Córdoba capital llegará a los 26 grados.

Alerta amarilla por tormentas: cuáles son las zonas afectadas de Córdoba

En el mapa del Servicio Meteorológico Nacional correspondiente a este jueves 19 de noviembre, la alerta amarilla por tormentas comprende sectores del sur y el oeste de Córdoba. Quedan afuera la ciudad capital y las zonas norte y este de la provincia.

Según el parte oficial, los 11 departamentos alcanzados por la advertencia son:

Sur provincial: General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto y Juárez Celman.

Sierras, Traslasierra y oeste: Calamuchita, Santa María, San Javier, San Alberto, Pocho, Minas y Cruz del Eje.

El alerta amarilla contempla valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros para Córdoba. Además, el SMN advierte por actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento.

Sin embargo, las precipitaciones no se limitarán a las localidades comprendidas en el alerta. El pronóstico también anticipa tormentas en Villa Carlos Paz, Córdoba capital, Cosquín, Jesús María, Río Primero, Alta Gracia, Villa Dolores, Villa Cura Brochero, La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Almafuerte, Río Tercero, Villa María, Bell Ville y Marcos Juárez.

En el sur provincial, las localidades que podrían registrar precipitaciones son Río Cuarto, Coronel Moldes, La Carlota, Laboulaye y Villa Huidobro.

Alerta amarilla Fuente: SMN.

Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas

Además de Córdoba, el mapa del SMN muestra sectores bajo alerta amarilla en otras provincias del país. Las zonas señaladas incluyen:

Misiones: prácticamente toda la provincia.

San Juan: sectores de la zona cordillerana.

Mendoza: principalmente el este y el sur.

San Luis: la totalidad del territorio.

La Pampa: gran parte de la provincia, con excepción de la franja sureste.

Neuquén: el sector este.

Río Negro: gran parte del territorio, especialmente el centro y el norte.

Chubut: gran parte del interior y la meseta central, sin alcanzar la franja costera este.

Santa Cruz: prácticamente toda la mitad sur de la provincia.

Los valores de precipitación acumulada varían según la región:

Misiones, Córdoba y La Pampa: entre 30 y 70 milímetros.

Región cuyana: entre 15 y 40 milímetros.

Región patagónica: entre 10 y 20 milímetros.

En las zonas alcanzadas por la advertencia también se esperan ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Cuándo mejora el tiempo en Córdoba

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían comenzar durante la mañana y dar paso a tormentas por la tarde. Si bien se esperan condiciones de inestabilidad, las temperaturas continuarán elevadas.