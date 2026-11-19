Las reuniones de fin de año tienen un clásico infaltable: una buena picada. Ya sea para una despedida laboral, un encuentro con amigos o una cena familiar, una tabla con quesos, fiambres y sabores variados suele convertirse en el centro de todas las conversaciones. Por eso, las opciones listas para servir ganan cada vez más protagonismo a la hora de organizar encuentros sin complicaciones.

Una de las alternativas más completas es la picada de quesos y fiambres de aproximadamente 1 kilo, diseñada para compartir entre 4 y 5 personas. Su combinación de productos seleccionados permite resolver rápidamente el menú de cualquier celebración, sumando variedad y practicidad en una sola propuesta.

Picadas para fin de año: una combinación de sabores para todos los gustos

Uno de los principales atractivos de esta opción es la cuidadosa selección de quesos, fiambres curados y productos de calidad que se complementan entre sí. El equilibrio de sabores permite que cada comensal encuentre una combinación a su medida, desde quienes prefieren perfiles suaves hasta aquellos que buscan opciones más intensas.

Además de su diversidad gastronómica, estas tablas tienen la ventaja de adaptarse a distintos tipos de encuentros. Funcionan tanto como entrada para una cena especial como para acompañar una reunión informal con bebidas, convirtiéndose en una solución práctica, versátil y rendidora.

Foto: modificada con IA por El Cronista. Fuente: COTO Picada IA

Cuánto cuesta la picada y dónde se puede comprar

Con un precio de $28.999, esta alternativa se posiciona como una opción conveniente para quienes buscan resolver el menú de una reunión sin necesidad de realizar largas preparaciones. La relación entre cantidad, variedad y practicidad la convierte en una propuesta atractiva para esta época del año. La picada puede adquirirse en las sucursales de COTO.

Opciones listas para servir que simplifican la organización

Otro aspecto destacado es la disponibilidad del producto en distintos puntos de venta, lo que facilita el acceso para quienes necesitan resolver una reunión a último momento. Además, las promociones y propuestas especiales que se actualizan periódicamente permiten descubrir nuevas alternativas para sumar a la mesa.

La compra online también representa una solución ideal para las semanas con mayor actividad social y laboral. Poder organizar la picada desde el celular o la computadora ayuda a ahorrar tiempo y concentrarse en lo más importante: disfrutar del encuentro.

Las mejores picadas para despedir el año con buena comida

Las picadas continúan siendo una de las opciones preferidas para compartir en grupo gracias a su capacidad de reunir distintos sabores en una sola presentación. La combinación de productos listos para servir y la facilidad de compra las convierten en una excelente elección para despedidas, brindis y celebraciones de fin de año.

Ya sea para una reunión íntima o para un encuentro más numeroso, una tabla con variedad, calidad y una presentación cuidada sigue siendo una apuesta segura para cerrar el año rodeado de buena compañía y buena comida.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.