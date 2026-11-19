Los estudiantes que adeuden tres o más materias no podrán promocionar al curso siguiente. Qué resoluciones regulan la medida y qué deben tener en cuenta las familias.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza mantiene vigente un régimen académico que establece las condiciones para que los estudiantes de nivel secundario puedan pasar de año.

Según la normativa, quienes adeuden más de dos materias al finalizar las instancias de recuperación no podrán promocionar al curso siguiente y deberán repetir.

Este criterio surge de las resoluciones 558-DGE de 2019 y 1850-DGE de 2022, cuya vigencia fue ratificada por la Resolución 4891-DGE. Por eso, salvo que se introduzcan nuevas modificaciones, el límite también será aplicable al ciclo lectivo 2027.

Secundaria en Mendoza: cuántas materias se pueden adeudar para pasar de año

De acuerdo con el régimen académico vigente, los alumnos de secundaria podrán promocionar con un máximo de dos materias pendientes. Esta condición determina quiénes están habilitados para avanzar al curso siguiente una vez finalizadas las instancias de recuperación.

De esta manera, quienes lleguen al cierre de las instancias de acreditación con una o dos asignaturas sin aprobar podrán pasar de año. En cambio, aquellos que mantengan tres o más materias adeudadas no cumplirán con los requisitos de promoción y deberán recursar el año correspondiente.

Esta disposición se enmarca en las Resoluciones 558-DGE de 2019 y 1850-DGE de 2022, que regulan las condiciones de evaluación y promoción de los estudiantes de las escuelas secundarias de Mendoza.

Qué establece la Resolución 4891 de la DGE sobre la promoción escolar

La Dirección General de Escuelas mantiene un límite de materias pendientes para avanzar de curso. Quienes superen esa cantidad deberán repetir el año. Shutterstock

La Resolución 4891-DGE derogó en todos sus términos la Resolución 2580-DGE, aprobada en 2023. Esta última había creado un programa excepcional de recuperación de saberes destinado a acompañar a los estudiantes que adeudaban entre tres y cinco espacios curriculares y todavía no habían conseguido la promoción.

A través de ese mecanismo, los alumnos podían acceder a una instancia extraordinaria durante marzo, con acompañamiento pedagógico y nuevas oportunidades para acreditar los contenidos pendientes. Sin embargo, con la derogación de esa normativa, quedó sin efecto aquella posibilidad excepcional de promoción.

Qué deben tener en cuenta los estudiantes y las familias de Mendoza

De cara al ciclo lectivo 2027, los estudiantes deberán prestar atención a las instancias de intensificación y recuperación de aprendizajes que establezca la Dirección General de Escuelas.

El objetivo será llegar al cierre de las instancias de acreditación con no más de dos asignaturas pendientes para cumplir con las condiciones de promoción. Los alumnos que no consigan aprobar y mantengan tres o más espacios curriculares sin acreditar no podrán avanzar al curso siguiente, salvo que se introduzcan modificaciones en la normativa vigente.