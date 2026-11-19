El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) aprobó el Código de Prácticas Estadísticas de la República Argentina.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) aprobó el Código de Prácticas Estadísticas de la República Argentina, un conjunto de pautas que fija cómo deben producirse, revisarse y difundirse las estadísticas oficiales.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 157/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, que lleva la firma del director del organismo, Pedro Ignacio Lines.

El documento reúne 18 principios, organizados en tres grandes áreas: entorno institucional, proceso estadístico y producción estadística. Para su elaboración, el INDEC tomó como referencia los principios de las Naciones Unidas y distintos códigos internacionales, entre ellos los de la CEPAL, Eurostat y la OCDE. También incorporó el marco de calidad estadística de la ONU, conocido como NQAF.

Independencia y difusión de los datos

Uno de los puntos centrales del código está relacionado con la independencia; es así que establece que las estadísticas deben producirse y difundirse “libre de interferencias políticas” y señala que el INDEC y los organismos que integran el sistema estadístico son responsables de definir los métodos, los contenidos de los informes técnicos y el calendario de publicación.

En ese sentido, se establece que debe existir un calendario anticipado de difusión. Si se produce una demora, deberá informarse y explicar sus motivos. También deberán comunicarse las revisiones y los errores detectados en las estadísticas, además de advertir públicamente cuando los datos oficiales sean utilizados de manera incorrecta.

Uno de los capítulos más novedosos incorpora pautas específicas para el uso de inteligencia artificial. El código exige protocolos, supervisión humana, documentación de los procesos y mecanismos para gestionar los riesgos asociados a estas herramientas a través de un uso “ético y responsable”. Además, pone énfasis en “la supervisión humana adecuada a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA”.

También establece que los datos almacenados no podrán modificarse sin dejar constancia de los cambios. A la vez, promueve el acceso a la información mediante datos abiertos y API.

El alcance del nuevo código del INDEC

El código tiene aplicación directa dentro del INDEC. El artículo 3° invita a los organismos que forman parte del Sistema Estadístico Nacional (SEN) a incorporar sus principios de manera progresiva.

El SEN incluye a las direcciones provinciales de estadística y a los servicios estadísticos nacionales, provinciales y municipales. El proceso y las condiciones para esa incorporación quedarán a cargo del INDEC.

El documento también marca una diferencia importante entre obligaciones y buenas prácticas. Los deberes vinculados con la conducta profesional, entre ellos el secreto estadístico, son de cumplimiento obligatorio.

Lo que queda pendiente

El propio código reconoce que hay cuestiones que no pueden resolverse mediante una resolución del INDEC. Entre ellas aparecen la autarquía del organismo y el acceso a registros administrativos, es decir, información que generan y almacenan otros organismos del Estado.

Ambos temas quedan planteados para una futura ley estadística. Hasta que eso ocurra, continúan vigentes la Ley 17.622 y sus decretos reglamentarios.

El nuevo código se suma a otro cambio impulsado por el INDEC en noviembre del año pasado, con la Resolución 130/2025, que había actualizado las reglas para la planificación, producción y difusión de las estadísticas oficiales e incorporado un plan estadístico de varios años.