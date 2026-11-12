El SMN anticipó un desmejoramiento profundo de las condiciones climáticas en la región patagónica.

Un frente de inestabilidad severa afectará a la provincia de Río Negro a partir de este jueves 12 de noviembre, con un pronóstico que anticipa tormentas persistentes durante un período aproximado de 48 horas.

Las estimaciones oficiales indican acumulados importantes de agua y una marcada actividad eléctrica que se concentrará principalmente entre la tarde y la noche de la primera jornada, extendiéndose con menor intensidad hacia el viernes 13.

Cómo estará el clima durante el jueves 12 en Río Negro

Durante la jornada del jueves, el clima sufrirá un quiebre abrupto con la llegada de lluvias y tormentas eléctricas que alcanzarán probabilidades de entre el 70% y el 100% hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10°C y una máxima de 25°C, mientras que el factor más aditivo estará dado por el viento: se esperan ráfagas intensas que alcanzarán velocidades de entre 60 y 69 km/h en las primeras horas, trepando hasta los 79 y 87 km/h durante la tarde y noche.

Durante la jornada del jueves, el clima sufrirá un quiebre abrupto con la llegada de lluvias y tormentas eléctricas que alcanzarán probabilidades de entre el 70% y el 100% hacia la tarde y la noche. SMN

Evolución del clima para el viernes 13 y descenso de registros

El fenómeno meteorológico continuará durante el viernes 13, manteniéndose las probabilidades de tormentas y precipitaciones en un rango del 70% al 100% durante la madrugada y la mañana.

Con un descenso en la temperatura máxima que descenderá hasta los 21°C y una mínima que se ubicará en los 11°C, el viento mantendrá ráfagas significativas de entre 51 y 59 km/h, dando paso a una paulatina mejora hacia el sábado 14, donde las probabilidades de lluvia descenderán a un margen mínimo de entre 0% y 10%.

Panorama meteorológico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires