El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir alertas amarillas por fuertes tormentas que afectarán durante la tarde y noche del viernes 13 de noviembre a distintos departamentos de la provincia de San Luis.
El aviso advierte sobre la posibilidad de granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de vientos, además de acumulados que podrían alcanzar hasta los 50 milímetros.
Las condiciones de inestabilidad regresarán tras la visita del papa León XIV a la Argentina, que se extendió durante tres días y estuvo acompañada por buenas condiciones climáticas en gran parte del país.
Alerta amarilla por tormentas en San Luis: qué dice el pronóstico
De acuerdo con el pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del SMN, distintas regiones de San Luis estarán afectadas por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.
En las zonas bajo alerta, los fenómenos podrían estar acompañados por:
- Abundantes precipitaciones en períodos cortos.
- Granizo ocasional.
- Frecuente actividad eléctrica.
- Ráfagas de viento.
- Acumulados de lluvia de entre 20 y 40 mm.
Qué zonas de San Luis serán afectadas por las tormentas
El alerta meteorológico comprende departamentos y regiones serranas y bajas de la provincia. Concretamente, las zonas alcanzadas por el aviso son:
- Zona baja de Ayacucho: se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 mm.
- Zona baja de Chacabuco, Junín y Libertador General San Martín: se prevén acumulados de entre 20 y 40 mm.
- Zona serrana de Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General San Martín: se esperan entre 20 y 40 mm.
- Zona serrana de Chacabuco, General Pedernera y Junín: los acumulados podrían ubicarse entre 20 y 50 mm.
- Zona baja de Coronel Pringles y General Pedernera: se prevén precipitaciones de entre 20 y 40 mm.
En todos los casos, se espera posible caída de granizo y los valores podrían ser superados de manera local, según las condiciones en las que se desarrollen las tormentas.
Cuándo llegarán las tormentas a San Luis y qué se espera para el viernes 13
El pronóstico mantiene vigente la alerta amarilla por fuertes tormentas para la tarde y noche del viernes 13 de noviembre. Se trata de fenómenos aislados, que podrían alcanzar intensidad fuerte.
En particular, las zonas serranas de Chacabuco, General Pedernera y Junín son las que podrían registrar mayor cantidad de lluvias, con acumulados de hasta 50 milímetros.
Ante este escenario, el SMN emitió una serie de recomendaciones:
- Evitar salir durante las tormentas fuertes.
- No sacar la basura para prevenir obstrucciones en los desagües.
- Retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Mantenerse alejado de árboles, postes y cables eléctricos.
- No refugiarse debajo de árboles durante la actividad eléctrica