El aviso advierte sobre la posibilidad de granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de vientos, además de acumulados que podrían alcanzar hasta los 50 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir alertas amarillas por fuertes tormentas que afectarán durante la tarde y noche del viernes 13 de noviembre a distintos departamentos de la provincia de San Luis.

El aviso advierte sobre la posibilidad de granizo ocasional, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de vientos, además de acumulados que podrían alcanzar hasta los 50 milímetros.

Las condiciones de inestabilidad regresarán tras la visita del papa León XIV a la Argentina, que se extendió durante tres días y estuvo acompañada por buenas condiciones climáticas en gran parte del país.

Alerta amarilla por tormentas en San Luis: qué dice el pronóstico

De acuerdo con el pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del SMN, distintas regiones de San Luis estarán afectadas por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.

El SMN mantiene vigente la alerta amarilla por tormentas en San Luis para el viernes 13 de noviembre. (Foto: SMN) SMN

En las zonas bajo alerta, los fenómenos podrían estar acompañados por:

Abundantes precipitaciones en períodos cortos.

Granizo ocasional.

Frecuente actividad eléctrica.

Ráfagas de viento.

Acumulados de lluvia de entre 20 y 40 mm.

Qué zonas de San Luis serán afectadas por las tormentas

El alerta meteorológico comprende departamentos y regiones serranas y bajas de la provincia. Concretamente, las zonas alcanzadas por el aviso son:

Zona baja de Ayacucho : se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 mm.

Zona baja de Chacabuco, Junín y Libertador General San Martín : se prevén acumulados de entre 20 y 40 mm.

Zona serrana de Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General San Martín : se esperan entre 20 y 40 mm.

Zona serrana de Chacabuco, General Pedernera y Junín : los acumulados podrían ubicarse entre 20 y 50 mm.

Zona baja de Coronel Pringles y General Pedernera: se prevén precipitaciones de entre 20 y 40 mm.

En todos los casos, se espera posible caída de granizo y los valores podrían ser superados de manera local, según las condiciones en las que se desarrollen las tormentas.

Cuándo llegarán las tormentas a San Luis y qué se espera para el viernes 13

El pronóstico mantiene vigente la alerta amarilla por fuertes tormentas para la tarde y noche del viernes 13 de noviembre. Se trata de fenómenos aislados, que podrían alcanzar intensidad fuerte.

En particular, las zonas serranas de Chacabuco, General Pedernera y Junín son las que podrían registrar mayor cantidad de lluvias, con acumulados de hasta 50 milímetros.

Ante este escenario, el SMN emitió una serie de recomendaciones: