Se aproximan tormentas con varias horas de lluvia este jueves 12 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el centro y noreste de Chubut durante este jueves 12 de noviembre.

Según el SMN, se esperan tormentas con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 50 milímetros, que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Además, se prevén vientos de entre 30 y 80 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 70 y 90 km/h, según el sector.

Alerta amarilla por tormentas en Chubut: cuáles son las zonas afectadas

Entre las localidades que podrían verse afectadas se encuentran Rawson, Puerto Madryn, Trelew, Paso de Indios, Esquel y Alto Río Senguer.

En estas zonas se esperan tormentas que podrían extenderse durante varias horas, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones del organismo meteorológico.

Por otra parte, el pronóstico contempla lluvias para Sarmiento y Comodoro Rivadavia.

Si bien la alerta amarilla comprende principalmente al centro y noreste provincial, el SMN no descarta que se registren tormentas en otras localidades de Chubut.

De acuerdo con las previsiones, las condiciones del tiempo comenzarán a mejorar recién durante la tarde-noche del viernes 13 de noviembre . Hasta entonces, se mantendrá la posibilidad de precipitaciones en distintos sectores de la provincia.

Alerta amarilla por tormentas en Chubut: cuáles son las zonas afectadas. SMN

Qué significa la alerta amarilla del SMN

El SMN establece el nivel amarillo cuando se esperan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Este tipo de advertencia busca anticipar situaciones que pueden generar complicaciones para la población, especialmente durante episodios de tormentas, lluvias intensas o fenómenos acompañados de actividad eléctrica.

Ante este escenario, el organismo recomienda mantenerse informado sobre la evolución del pronóstico y seguir las actualizaciones oficiales para conocer si se modifican las áreas alcanzadas por el aviso.

Qué otras provincias están bajo alerta amarilla este jueves 12 de noviembre

El aviso meteorológico del SMN no comprende únicamente a Chubut. Para este jueves, también se esperan fenómenos que podrían afectar a otras provincias del país.

Las regiones alcanzadas por el nivel amarillo son:

Río Negro: sectores del este provincial.

La Pampa: zona sur.

Buenos Aires: sectores del sur de la provincia.

Salta: algunas localidades de la provincia.

Jujuy: determinadas regiones del territorio provincial.

En todas las zonas alcanzadas, el nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden generar inconvenientes de manera temporal.

Por eso, se recomienda consultar el sistema de alertas del SMN y prestar atención a los cambios en las condiciones del tiempo.