Vista posterior de una persona caminando por la calle bajo la lluvia, protegida por un paraguas transparente mientras de fondo se aprecian las luces difuminadas de la ciudad y el tráfico nocturno.

El clima en México tendrá lluvias fuertes, muy fuertes y puntualmente intensas este miércoles 28 de octubre, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Nayarit y la costa de Jalisco figuran entre las zonas con las mayores precipitaciones, con acumulados previstos de hasta 150 milímetros.

El ciclón tropical Vance se desplazará lentamente frente a las costas del Pacífico central mexicano y se debilitará gradualmente. Su interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la divergencia en altura favorecerá las lluvias, las ráfagas de viento y el oleaje elevado en sectores costeros.

Además, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe propiciarán precipitaciones en distintas regiones del país. El SMN advierte que las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, así como provocar inundaciones y deslaves.

Los estados afectados por la tormenta tropical Vance este miércoles 28 de octubre

El pronóstico del clima contempla diferentes niveles de precipitación para el miércoles 28 de octubre. Estas son las regiones con las mayores cantidades previstas:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm : Nayarit y costa de Jalisco

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 mm : sur de Baja California Sur, oeste y sur de Durango, sur de Sinaloa y costa de Colima

Chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm : este, centro y sur de Chihuahua; norte, oeste y suroeste de Coahuila; norte y oeste de Zacatecas, y suroeste de Michoacán

Intervalos de chubascos, de 5 a 25 mm : Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

Lluvias aisladas, de 0.1 a 5 mm: Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Mapa oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México que detalla el pronóstico del tiempo para el miércoles 28 de octubre de 2026. SMN

¿Qué temperaturas se esperan en México?

El pronóstico también contempla contrastes térmicos durante el miércoles:

Máximas de 35 a 40 °C : sur de Sonora y norte de Sinaloa.

Máximas de 30 a 35 °C : Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, costa de Oaxaca y Chiapas, este de Nuevo León, oeste de Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del jueves : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Cómo seguirá el pronóstico de lluvias en México?

Las precipitaciones continuarán durante los próximos días, aunque las regiones con mayor intensidad cambiarán.

Jueves 29 de octubre

El SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 mm, en el sur de Sinaloa y el norte de Coahuila. Chihuahua, en su región noreste, Durango, en el oeste, y Nayarit tendrán lluvias de 50 a 75 mm.

También se pronostican precipitaciones de 25 a 50 mm en el sur de Baja California Sur, el centro y sur de Sonora y el norte de Nuevo León. Otras entidades del centro, oriente, sur y sureste tendrán chubascos o lluvias aisladas.

Viernes 30 de octubre

Las lluvias más relevantes se concentrarán en el noroeste. Sonora, en sus regiones norte, centro y sur; el oeste de Chihuahua y el norte de Sinaloa tendrán precipitaciones de 25 a 50 mm.

Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nayarit, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo registrarán intervalos de chubascos, mientras que en numerosos estados del centro y sureste se esperan lluvias aisladas.