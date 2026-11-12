Tormenta eléctrica cae sobre la ciudad durante la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores del sur de la provincia de Buenos Aires durante este jueves 12 de noviembre.

El pronóstico anticipa fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes o puntualmente severos, que podrían estar acompañados por lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y frecuente actividad eléctrica.

Cómo serán las tormentas que llegarán a Buenos Aires este jueves

De acuerdo con el informe oficial del SMN, las tormentas podrán desarrollarse de manera aislada y presentar distintos niveles de intensidad. Algunas podrían alcanzar características fuertes o puntualmente severas, con precipitaciones abundantes en lapsos breves y ráfagas intensas de viento.

Nubes grises y una tormenta eléctrica avanzan sobre la ciudad. Shutterstock

Además, el organismo advirtió sobre la posibilidad de granizo ocasional y actividad eléctrica frecuente durante el desarrollo de los fenómenos. Estos eventos podrían generar complicaciones temporarias, especialmente en las zonas donde las tormentas alcancen mayor intensidad.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan valores acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque el registro podría superar ese rango de manera puntual.

Qué significa la alerta amarilla del SMN

El nivel amarillo advierte sobre fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y provocar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Las zonas en Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Aunque no todas las localidades necesariamente recibirán la misma cantidad de lluvia, las condiciones previstas requieren tomar precauciones durante el período de vigencia del aviso.

Cuáles son las recomendaciones del SMN ante las tormentas

Ante la llegada de estos fenómenos, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda evitar salir de las viviendas si no es necesario y no refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad. También aconseja mantenerse alejado de playas, ríos, lagunas y piletas durante las tormentas.

Otras medidas importantes son asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, retirar elementos de balcones y patios y evitar circular por calles inundadas.

En caso de que ingrese agua a una vivienda, se recomienda cortar el suministro eléctrico. Además, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y seguir las actualizaciones de las alertas.

Todas las zonas afectadas por la tormenta

El SMN informó que la alerta meteorológica amarilla se encuentra vigente en las siguientes zonas: