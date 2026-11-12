El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 12 de noviembre en regiones de Chubut.

El aviso anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas y advierte sobre la posible llegada de fenómenos que podrían generar complicaciones durante la jornada.

El organismo recomienda mantenerse informados ante la evolución del pronóstico y prestar atención a las actualizaciones.

Alerta amarilla por tormentas en Chubut: cuáles son las zonas afectadas

El fenómeno se desarrollará de manera distinta según la región. En las zonas de la meseta, las tormentas están previstas principalmente durante la tarde, mientras que en el sector este y costero podrían extenderse durante la tarde y la noche.

12 NOV | ⚠️ #Alertas para hoy: ⛈️ Tormenta 🟨 10-50 mm 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo ​🌬️ Viento 🟨 30-80 km/h con ráfagas de entre 70 y 90 km/h según el sector. 🥵 Temperaturas extremas: #calor ⚠️ 🟨 Efecto leve a moderado en la salud 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/0gdnJaXazc — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 12, 2026

Entre las localidades y áreas alcanzadas por el aviso se encuentran sectores de Puerto Madryn, Rawson, Trelew y otras zonas de la provincia.

Granizo, fuertes ráfagas y lluvias intensas: qué anticipa el pronóstico del SMN

Alerta amarilla en Chubut. Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo meteorológico advirtió que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían presentar episodios de mayor intensidad en períodos breves.

Los principales fenómenos previstos para las zonas bajo alerta son:

Lluvias abundantes: precipitaciones intensas concentradas en cortos períodos de tiempo.

Alerta amarilla por ráfagas de viento: se esperan ráfagas intensas de hasta 90 km/h que podrían generar complicaciones en espacios abiertos.

Caída ocasional de granizo: podrían registrarse episodios puntuales durante el desarrollo de las tormentas.

Actividad eléctrica: las tormentas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN estima acumulados de entre 10 y 30 milímetros, aunque los valores podrían ser superados localmente, según la intensidad de cada episodio.

Qué significa la alerta amarilla por tormentas y cuáles son las recomendaciones

El nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran: