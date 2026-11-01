Estas regiones concentrarán las precipitaciones más intensas de la jornada, según la AEMET. (Imagen ilustrativa)

El anticiclón seguirá este domingo 1 de noviembre sobre la península y el tiempo soleado y los cielos despejados continuarán siendo protagonistas en casi todo el país, aunque las lluvias, en algunos casos intensas, se repetirán en algunas islas de Canarias y en puntos del litoral mediterráneo.

De acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), recogida por la agencia EFE, los cielos estarán en general poco nubosos, salvo por la presencia de nubes bajas en la vertiente cantábrica y, por la mañana, en buena parte de la meseta sur y del este peninsular.

No obstante, continuará cierta inestabilidad en las regiones mediterráneas, aunque con tendencia a remitir. En el sureste peninsular y Baleares se esperan cielos muy nubosos y precipitaciones de madrugada, con algún chubasco localmente fuerte.

Lluvias fuertes y tormentas en Canarias

Canarias será la zona más afectada por las precipitaciones este domingo. Se esperan cielos nubosos o cubiertos, con lluvias o chubascos localmente fuertes en las islas montañosas, que podrían ir acompañados de tormenta. En el nordeste de Tenerife podrán ser muy fuertes y localmente persistentes.

En Lanzarote y Fuerteventura no se descarta algún chubasco ocasional, y habrá calima ligera en las islas orientales y en Tenerife. Además, el viento soplará del suroeste con intervalos de fuerte en las cumbres de La Palma y Tenerife.

Las tormentas podrían acompañar a los chubascos en algunas de estas zonas. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Chubascos de madrugada en el Mediterráneo

En la península, las precipitaciones se concentrarán durante la madrugada y la primera mitad del día en el litoral mediterráneo. En Andalucía podrán darse chubascos localmente fuertes en el litoral mediterráneo oriental, mientras que en el sur de Valencia y el norte de Alicante se esperan lluvias débiles a moderadas que tenderán a cesar a lo largo de la mañana. En Murcia, los chubascos serán más probables en el entorno del Mar Menor.

En Baleares, en cambio, podrá registrarse alguna precipitación aislada, en general débil, sobre todo en Menorca y el norte de Mallorca a partir de la tarde. También se esperan cielos nubosos y lluvias en general débiles en el entorno del Estrecho.

Nieblas densas y persistentes en Lugo

Son probables las brumas o los bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, Ceuta, Melilla y regiones del tercio este y de la meseta sur. En Lugo serán densas y persistentes, especialmente en el centro y sur de la provincia.

También se esperan nieblas durante la madrugada en La Mancha, el valle del Guadiana y zonas de la serranía de Cuenca, así como en los valles Central y Mineros de Asturias y en el bajo Guadalquivir.

Temperaturas, heladas débiles y viento

Las máximas subirán en el Levante, los Pirineos y la costa occidental de Galicia, y bajarán ligeramente en las mesetas, el alto Ebro, Andalucía y Canarias . Las mínimas descenderán en general en la península y Baleares, con algunos ascensos ligeros en el suroeste y en Canarias. Se esperan heladas débiles en el Pirineo y, de forma puntual, en la meseta norte y las montañas de su contorno.

El viento soplará con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en estas regiones. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Predominará el viento flojo de componente este en la península, salvo en el cuadrante nordeste, donde soplará moderado del noroeste, con cierzo en el Ebro y tramontana en el Ampurdán. El viento será moderado del este en el Cantábrico y Alborán, con intervalos fuertes en el Estrecho y en Galicia, y con rachas muy fuertes en las cumbres de los Pirineos.