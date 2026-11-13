El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para todo el sur de Córdoba y sectores del suroeste y noroeste de la provincia de Buenos Aires durante este viernes 13 de noviembre.

El pronóstico anticipa fenómenos que podrían alcanzar intensidad severa, con lluvias abundantes en períodos cortos, caída de granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que pueden superar los 90 km/h.

Además, se esperan acumulados de agua de hasta 90 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma puntual.

Cómo serán las fuertes tormentas que llegarán a Buenos Aires y Córdoba

De acuerdo con el informe oficial del SMN, las áreas alcanzadas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas de ellas severas. Los fenómenos podrán desarrollarse con precipitaciones abundantes, actividad eléctrica frecuente y granizo, por lo que las condiciones meteorológicas podrían generar complicaciones en las zonas bajo alerta.

Las zonas de Buenos Aires y Córdoba bajo alerta meteorológica naranja. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Uno de los principales factores de riesgo serán las ráfagas intensas, que pueden exceder los 90 kilómetros por hora. A esto se suman los valores de precipitación acumulada previstos, que se ubican entre 50 y 90 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual.

La cantidad de lluvia no necesariamente será uniforme en todas las localidades, ya que dependerá de la intensidad y la duración de cada tormenta. Asimismo, las zonas donde los fenómenos permanezcan durante más tiempo podrían registrar los mayores acumulados.

Qué significa la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

El nivel naranja indica que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. A diferencia de la alerta amarilla, este grado representa un escenario de mayor intensidad y requiere tomar medidas preventivas para reducir los riesgos.

Nubes grises y una tormenta cae sobre una zona montañosa. Gemini IA

En este sentido, la combinación de lluvias abundantes, ráfagas superiores a los 90 km/h y granizo puede provocar anegamientos, caída de árboles y ramas, daños materiales y complicaciones en la circulación .

Recomendaciones del SMN

Ante la vigencia de la alerta naranja, el organismo aconseja permanecer en construcciones cerradas, como casas, escuelas o edificios, y evitar salir mientras se desarrollen las tormentas. También recomienda no refugiarse debajo de árboles ni permanecer cerca de postes de electricidad.

Además, es importante asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, retirar elementos de balcones y patios y evitar circular por calles inundadas, y si ingresa agua a una vivienda, se aconseja cortar el suministro eléctrico y desconectar los artefactos.