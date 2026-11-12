Fotomultas suspendidas: apagan más de 260 radares en Buenos Aires por 90 días.

El municipio de San Isidro decidió prolongar durante otros 90 días la suspensión de las fotomultas. La prórroga quedó establecida a través del Decreto N.º 1100/2026 y forma parte de un proceso de revisión del sistema de fiscalización electrónica que busca modificar tanto la distribución de los dispositivos como los criterios para su funcionamiento.

La iniciativa apunta a diseñar un esquema de controles sustentado en información técnica sobre seguridad vial, con prioridad en la prevención de accidentes. Para eso, la administración local prevé analizar los puntos donde se colocarán las cámaras y las herramientas tecnológicas que se utilizarán.

Los más de 260 radares que tiene el partido, instalados en su mayoría en semáforos, están fuera de servicio desde mayo de 2025, cuando el Ejecutivo municipal dispuso su desactivación mediante un decreto.

Cómo funcionará el nuevo sistema de fotomultas en San Isidro

La nueva propuesta municipal plantea que los dispositivos de fiscalización se ubiquen en sectores donde las estadísticas indiquen una mayor concentración de accidentes . De esta manera, se busca dejar atrás los criterios comerciales que, según el municipio, condicionaron parte de la distribución anterior.

Desde la administración local señalaron que las cámaras deben tener una función preventiva y contribuir a disminuir la siniestralidad.

Para definir el nuevo modelo, también tomaron como referencia experiencias internacionales desarrolladas en Francia y en San Pablo, Brasil, donde los controles instalados en zonas estratégicas permitieron reducir hasta un 44% los siniestros con personas heridas de gravedad o fallecidas en los sectores intervenidos.

Como parte de ese trabajo, la Subsecretaría de Movilidad coordina acciones con la Secretaría de Seguridad y el servicio de emergencias médicas para reunir información sobre los incidentes viales.

Cómo funcionará el nuevo sistema de fotomultas en San Isidro. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

El objetivo es construir un registro y elaborar mapas de calor que permitan reconocer las calles, avenidas y cruces con mayor exposición al riesgo.

Con esos datos, el municipio podrá determinar en qué lugares resulta prioritario implementar medidas de prevención y controles electrónicos.

La revisión también incluye el estado y la ubicación de los equipos existentes, las soluciones tecnológicas disponibles y los procedimientos administrativos vinculados con las infracciones.

Otro de los ejes del rediseño será establecer reglas más claras para el funcionamiento del sistema, de modo que los controles cuenten con criterios verificables y mayor transparencia.

San Isidro reforzó los controles de tránsito presenciales

Mientras avanza la reorganización de las fotomultas, el municipio incrementó los operativos realizados por agentes de tránsito en las distintas localidades del partido.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la ampliación del personal, con la incorporación de más de 70 efectivos que finalizaron su capacitación y permitieron duplicar la dotación.

Los procedimientos se desarrollan durante toda la semana, de lunes a domingo. Los puestos se ubican en accesos, avenidas y cruces de importancia, con la señalización correspondiente para advertir a quienes circulan por esas zonas.

En paralelo, el municipio trabaja en la renovación de las demarcaciones viales de avenidas principales y en la colocación de reductores de velocidad en intersecciones identificadas como peligrosas.

Con estas medidas, San Isidro busca reorganizar su política de seguridad vial a partir de la combinación de controles presenciales, futuras herramientas de fiscalización electrónica, mejoras en las calles y acciones educativas.