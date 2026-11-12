La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece distintas obligaciones para los conductores que circulan por las calles, avenidas, rutas y autopistas de Argentina.

Entre ellas, contempla que manejar a una velocidad excesivamente baja y obstaculizar el tránsito puede constituir una infracción , según las condiciones de circulación y el tipo de vía.

En este sentido, los artículos 45, inciso d), 77, inciso n), y 82 de la normativa establecen las condiciones que deben respetar los conductores y las consecuencias que pueden enfrentar cuando acumulan infracciones.

La reincidencia en faltas graves puede derivar en multas más elevadas y hasta en la inhabilitación para conducir.

Qué dice la Ley de Tránsito 24.449 sobre manejar demasiado despacio y obstaculizar la circulación

El artículo 45, inciso d), de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece expresamente la obligación de no obstaculizar la circulación por conducir a una velocidad demasiado baja en determinadas vías.

El texto de la normativa señala:

“Ningún conductor debe estorbar la fluidez del tránsito circulando a menor velocidad que la de operación de su carril”.

Esta disposición se aplica a las vías con más de dos carriles por mano, sin contar el espacio destinado al estacionamiento.

De esta manera, los conductores deben mantener una velocidad acorde con el funcionamiento del carril y evitar entorpecer el desplazamiento de los demás vehículos.

Cuándo manejar por debajo de la velocidad mínima se considera una falta y qué sanciones establece la ley

Límite de Velocidad Mínima.

El artículo 77, inciso n), de la Ley Nacional de Tránsito 24.449 incluye entre las faltas graves la violación de los límites de velocidad máxima y mínima establecidos por la normativa, con un margen de tolerancia de hasta el 10% .

Esto significa que circular por debajo de la velocidad mínima legalmente establecida puede derivar en una infracción grave, siempre que se compruebe que el conductor incumplió los límites aplicables a esa vía y que no se encontraba ante una circunstancia que justificara su conducta.

Por reincidencia, pueden inhabilitar la licencia de conducir por manejar demasiado despacio y obstaculizar el tránsito

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 contempla sanciones para los conductores que obstaculizan la circulación por manejar a una velocidad inferior a la de su carril. Esta conducta está alcanzada por el artículo 45, inciso d), y puede constituir una falta grave cuando configura una obstrucción del tránsito, según el artículo 77, inciso b).

Por otra parte, el artículo 77, inciso n), también considera falta grave incumplir los límites de velocidad mínima y máxima establecidos por la ley, con un margen de tolerancia de hasta el 10%.

Cuándo pueden quitarle la licencia al conductor

El artículo 82 establece que existe reincidencia cuando una persona comete una nueva infracción después de haber recibido una sanción anterior, dentro de un plazo de dos años para las faltas graves.

Esto significa que un conductor sancionado por obstaculizar la circulación o por incumplir los límites de velocidad puede quedar alcanzado por este régimen si vuelve a cometer una falta grave dentro del período establecido. No es necesario que repita exactamente la misma infracción: la ley computa por separado las faltas leves y las graves.

En esos casos, las consecuencias aumentan progresivamente:

Primera reincidencia: la multa aumenta un 25% y el juez puede disponer hasta 9 meses de inhabilitación para conducir.

Segunda reincidencia: la multa aumenta un 50% y el juez puede establecer hasta 12 meses de inhabilitación.

Tercera reincidencia: la multa aumenta un 75% y corresponde aplicar obligatoriamente una inhabilitación de hasta 18 meses.

Reincidencias posteriores: la multa se calcula según la fórmula del artículo 82 y el plazo de inhabilitación se duplica sucesivamente.

De esta manera, obstaculizar el tránsito por circular a una velocidad inferior a la de operación del carril puede derivar en una sanción por falta grave.

Si el conductor vuelve a cometer otra infracción grave dentro del plazo legal, puede ser considerado reincidente y enfrentar la inhabilitación de su licencia.