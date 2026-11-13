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Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del viernes 13 de noviembre minuto a minuto

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Dólar oficial cotiza estable: a cuánto se ofrece en los bancos de la City hoy viernes 13 de noviembre

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Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el viernes 13 de noviembre con el MEP y el CCL

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