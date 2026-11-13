¿Qué sentido tiene ganar cada vez más dinero si nunca encontramos el momento para hacer las cosas que nos gustan o nos hacen bien?

Esta semana me pasó algo curioso. Tres personas diferentes, en conversaciones completamente independientes, me hablaron de lo mismo: la importancia de vivir la vida hoy, porque nadie sabe qué puede pasar al minuto siguiente.

Es algo que, de alguna manera, todos sabemos, pero que pocas veces tenemos realmente presente cuando tomamos nuestras decisiones cotidianas.

Sabemos que la vida es impredecible. Que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Que el tiempo pasa mucho más rápido de lo que nos gustaría y que existen momentos que, una vez que se pierden, no se pueden recuperar.

Sin embargo, vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo.

Postergamos conversaciones, proyectos personales, encuentros, viajes y experiencias que nos gustaría tener porque siempre tenemos algo más urgente que resolver.

Y así vamos trasladando nuestra felicidad a un futuro que parece estar siempre un poco más adelante.

Cuando trabajar se convierte en una forma de postergar la vida

Hay algo particularmente contradictorio en nuestra relación con el trabajo.

Dedicamos buena parte de nuestros días a ganar dinero para poder disfrutar de una mejor calidad de vida, pero muchas veces terminamos sacrificando justamente aquello que pretendíamos conseguir.

Quienes emprendemos conocemos muy bien esta situación.

Empezamos un negocio buscando independencia, libertad económica, flexibilidad y la posibilidad de manejar nuestros propios tiempos. Pero podemos terminar trabajando más horas que cuando éramos empleados, respondiendo mensajes durante las vacaciones, preocupándonos por los resultados durante una cena familiar o sintiendo culpa cada vez que decidimos descansar.

Y siempre encontramos una justificación: tenemos responsabilidades, clientes que atender y objetivos por alcanzar. Nos convencemos de que es una etapa y que más adelante vamos a poder bajar el ritmo. Pero cuando alcanzamos una meta, aparece otra, y así podemos pasar años postergando el momento de disfrutar de todo aquello por lo que tanto trabajamos.

La medida del éxito

Solemos asociar el éxito profesional con el crecimiento económico, el reconocimiento, los cargos que ocupamos, la cantidad de empleados o el tamaño de nuestros negocios.

Pero pocas veces incluimos en esa evaluación algo tan importante como la libertad de manejar nuestra propia agenda.

¿De qué sirve tener un negocio exitoso si no conseguimos pasar una tarde con nuestros hijos sin estar pendientes del celular? ¿Qué sentido tiene ganar cada vez más dinero si nunca encontramos el momento para hacer las cosas que nos gustan o nos hacen bien?

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por supuesto que trabajar es necesario y que la tranquilidad económica tiene un enorme valor. No debemos ignorar que muchas personas trabajan largas jornadas porque necesitan sostener a sus familias y no tienen la posibilidad de elegir.

Pero también hay muchas otras que, aun teniendo margen de decisión, siguen postergando su vida personal porque se acostumbraron a vivir para trabajar.

Y quizás deberíamos empezar a preguntarnos si realmente necesitamos todo aquello por lo que estamos sacrificando tantas horas de nuestra vida.

A veces, ganar un poco menos puede significar vivir mucho mejor. Y otras veces, simplemente necesitamos aprender a organizarnos, delegar o establecer límites que nunca nos animamos a poner.

¿Para qué estamos haciendo todo esto?

Creo que esta es una pregunta que deberíamos hacernos con más frecuencia, especialmente quienes tenemos una relación tan intensa con nuestros proyectos profesionales.

Para muchos, el trabajo es una enorme fuente de satisfacción. Emprender, crear algo propio, superar desafíos y alcanzar objetivos forma parte de disfrutar la vida.

ceo emprendedora feliz Shutterstock (imagen retocada con IA)

No creo que tengamos que trabajar menos necesariamente, ni que exista una fórmula universal para encontrar el equilibrio. Hay personas que disfrutan profundamente de su profesión y otras que encuentran su mayor satisfacción fuera del ámbito laboral.

Lo importante es que la manera en que utilizamos nuestro tiempo sea una elección consciente y no simplemente una rutina que nunca nos detenemos a cuestionar.

Podemos recuperar dinero después de una mala inversión, reconstruir un negocio que no funcionó o encontrar nuevas oportunidades profesionales. Pero el tiempo que dejamos pasar no vuelve.

No sabemos qué va a pasar mañana, dentro de un año o en diez. Y aunque esa incertidumbre puede darnos miedo, también debería ayudarnos a poner nuestras prioridades en perspectiva.