El dólar oficial hoy viernes 13 de noviembre cotiza a $ 1520 para la compra y $ 1570 para la venta..

La divisa sumó en lo que va de noviembre $ 10 luego de haber culminado octubre con una suba de $ 20 ($ 1560). En tanto, se ubica $ 90 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $1.545,5 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1968,01.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se fueron ajustando durante 2025, durante noviembre los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de septiembre.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo cotiza a $ 2041 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy viernes 13 de noviembre cotiza a $ 1545 para la compra y $ 1565 para la venta.

El paralelo se encuentra al mismo nivel en que cerró octubre, a $ 1565. Además, se ubica $ 35 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530).

La brecha entre el blue y el oficial es de -0,31%.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El jueves, la entidad compró u$s 103 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, las reservas internacionales totales quedaron en u$s 49.078 millones. En lo que va de noviembre acumula compras por u$s 183 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 13 de noviembre

El dólar oficial hoy viernes 13 de noviembre cotiza a $ 1570 para la venta. Banco por banco, los precios son: