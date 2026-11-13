Por la Resolución 151/2026, sacar el DNI costará el doble: cuánto aumentará a partir del 21 de noviembre y quiénes podrán tramitarlo gratis.

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) aumentó 30% los costos para la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y reglamentó el procedimiento sobre las personas que pueden acceder a la gratuidad del DNI y qué requisitos socioeconómicos debe acreditar.

Cuánto aumentará a partir del 21 de noviembre

Según la Resolución 151/2026, el Documento Nacional de Identidad aumentará un 100% , a partir del 21 de noviembre:

DNI regular : $20.000.

DNI exprés : $52.000.

DNI al instante : $114.000.

DNI extranjero: $40.000.

Por la Resolución 151/2026, sacar el DNI costará el doble: cuánto aumentará a partir del 21 de noviembre y quiénes podrán tramitarlo gratis. Imagen ilustrativa. El Cronista Argentina

Quiénes podrán tramitarlo gratis

La Disposición 755/2026 avaló el “Manual para la aprobación de gratuitidad”, que contempla la excención del pago de la tasa a favor de las personas que dispongan de los recursos económicos suficientes.

En este marco, la reglamentación contempla:

La execión se otorga de manera directa mediante verificación de datos e interoperabilidad entre RENAPER Y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social ( SINTyS ).

El ciudadano debe iniciar una solicitud voluntaria acompañando un Certificado de Gratuidad, emitido por Licenciados en Trabajo Social o profesionales a fines de instituciones asistenciales (debe estar dirigido a la Dirección Nacional del RENAPER y tener una vigencia inferior a 30 días).

En este marco, las solicitudes serán evaluadas de forma individual por la Dirección de Servicios de Validación de Identidad.

Asimismo, poseer el Certificado Único de Dispacidad (CUD) no otorga la gruidad de manera automática y la persona debe justifica la carencia de recursos económicos mediante la documentación correspondiente.

Por último, cabe destacar que el régimen de gratuidad entra en vigencia a los 30 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial, que dejará sin efecto la antigua Resolución 548/1992.