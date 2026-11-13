El Gobierno avanza con la privatización de las rutas nacionales a través de la Red Federal de Concesiones.

Este viernes, el Gobierno amplió su plan para privatizar las rutas nacionales a través de la Red Federal de Concesiones: con la apertura de la Etapa IV, sumó nuevas rutas nacionales al esquema que busca transferir al sector privado el 100% de la operación, el mantenimiento y la rehabilitación de buena parte de la infraestructura vial del país.

La medida, dispuesta mediante el Decreto 1358/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial bajo la firma de Javier Milei y Luis Caputo, establece además que el Ministerio de Economía deberá convocar a una licitación pública nacional e internacional para esos corredores dentro de un plazo máximo de 12 meses.

La decisión se suma al proceso que el Gobierno viene llevando adelante desde 2025 para avanzar con la concesión de las rutas nacionales. Es que, al momento, ya se licitaron las Etapas I, II, II-B y III de la Red Federal de Concesiones, con distintos corredores adjudicados durante 2025 y 2026.

El propio Gobierno señala que el esquema ya abarca más de 9000 kilómetros de rutas bajo gestión privada: por estos tramos circula alrededor del 80% del tránsito de la Argentina.

Tal como informó Caputo a través de sus redes sociales, la norma publicada este viernes “da inicio a la Etapa IV de la Red Federal de Concesiones”.

Este proceso se apoya en la Ley Bases (27.742), la cual amplió las facultades del Poder Ejecutivo para otorgar concesiones y declaró “sujeta a privatización” a Corredores Viales S.A..

El Gobierno amplió su plan para privatizar las rutas nacionales a través de la Red Federal de Concesiones.

A partir de ese marco, el Gobierno implementa la Red Federal de Concesiones mediante la Ley 17.520, que permite otorgar a privados la construcción, conservación y explotación de infraestructura pública mediante el cobro de tarifas, peajes u otras remuneraciones.

Según los considerandos del Decreto, este régimen de concesión es la “herramienta idónea para promover la participación privada” en el sostenimiento de la infraestructura vial, ya que permite “optimizar la asignación de recursos públicos, sin perjuicio de las facultades de regulación, supervisión y control que corresponden al Estado Nacional”.

Así lo detalló Caputo: “Bajo este esquema, las empresas concesionarias estarán a cargo de financiar y ejecutar las obras necesarias para mejorar la infraestructura vial, mientras que Vialidad Nacional supervisará el cumplimiento de los contratos”.

El Gobierno suma 27 tramos a la Red Federal de Concesiones

El nuevo decreto establece que los 27 nuevos tramos de rutas nacionales que el Gobierno sumó a la Red Federal se concesionarán a través del mismo sistema que las demás: por peaje.

En particular, el artículo 1° precisa que los tramos que finalmente se determinen podrán ser destinados a la “construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario”, además de permitir explotaciones complementarias o colaterales que generen ingresos adicionales.

Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado agregó que, en esta ocasión, las concesiones de la Etapa IV “incluirán obras críticas además del mantenimiento”.

Caputo en la 32 conferencia industrial UIA

La norma aclara, sin embargo, que todavía no están definidos los corredores definitivos. El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, deberá determinar su conformación previo informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y siempre dentro del universo de rutas establecido por el decreto.

Además, esos nuevos tramos no podrán superponerse con concesiones que ya estén vigentes.

Los tramos alcanzados

El anexo del Decreto publicado este viernes incorpora 27 rutas nacionales al universo que podrá ser concesionado. Muchas de estas atraviesan numerosas provincias. La Ruta Nacional 3, por ejemplo, figura para Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz; la 9, para Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy; la 11, para Santa Fe, Chaco y Formosa; la 12, para Entre Ríos; y la 14, para Corrientes y Misiones.

También aparecen tramos de las rutas 22 y 33 en Buenos Aires y La Pampa, la 34 entre Jujuy y Salta y la 35 entre Buenos Aires, La Pampa y Córdoba.

Los 27 nuevos tramos de rutas nacionales a concesionar

BUENOS AIRES - CHUBUT - SANTA CRUZ 3 CORDOBA - S. DEL ESTERO - JUJUY 9 SANTA FE - CHACO - FORMOSA 11 ENTRE RIOS 12 CORRIENTES - MISIONES 14 S. DEL ESTERO - CHACO - SALTA 16 BUENOS AIRES - LA PAMPA 22 CHUBUT 25 CHUBUT 26 BUENOS AIRES 33 JUJUY - SALTA 34 BUENOS AIRES - LA PAMPA - CORDOBA 35 CORDOBA - LA RIOJA 38 SALTA 50 CORDOBA 60 FORMOSA 81 FORMOSA 86 CHACO - S. DEL ESTERO 89 CORRIENTES 120 CORRIENTES 121 CORRIENTES 122 LA PAMPA 151 LA PAMPA 152 CORDOBA 158 BUENOS AIRES 228 NEUQUEN 237 BUENOS AIRES A0017

Un punto clave es que la incorporación de una misma ruta en distintas etapas no significa que se vuelva a concesionar el mismo sector. El decreto aclara expresamente que, aunque las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35 también aparecen en etapas anteriores de la Red Federal de Concesiones, los nuevos tramos alcanzados por esta medida serán sectores diferentes y no incluirán aquellos que ya fueron concesionados.

El Gobierno fundamentó la ampliación en un relevamiento realizado por Vialidad Nacional sobre rutas cuya gestión permanece actualmente en manos del Estado.

Según el Gobierno, la incorporación de estos nuevos tramos a la Red Federal de Concesiones “permitirá promover las inversiones necesarias para su adecuada conservación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación, garantizando la continuidad y calidad de los servicios prestados a los usuarios”.

La Dirección Nacional de Vialidad quedará como autoridad de aplicación de los contratos que se celebren bajo este nuevo esquema y tendrá a su cargo la supervisión y el control de las concesiones.