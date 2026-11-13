El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por la llegada de fuertes tormentas que podrían afectar a distintas regiones del país este viernes 13 de noviembre.

El fenómeno mantiene una advertencia meteorológica ante la posibilidad de que se registren condiciones climáticas adversas. Para estar informado sobre el avance de los fenómenos en tiempo real, se recomienda revisar el mapa oficial del organismo.

Alerta naranja por tormentas: cuáles son las tres provincias afectadas

El aviso meteorológico alcanza sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa, donde podrían desarrollarse tormentas de fuerte intensidad.

13 NOV | ⚠️ #Alertas para hoy: ⛈️ Tormenta 🟧 50-90 mm con ráfagas ≥ 90 km/h 🟨 20-50 mm 🟨 15-40 mm (NOA) 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo ​🌬️ Viento 🟨 40-80 km/h con ráfagas ≥ 90 km/h 🥵 Temperaturas extremas: #calor ⚠️ 🟨 Efecto leve a moderado en la salud https://t.co/PrwYSvrLHA https://t.co/2IF70C9mLL — SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 13, 2026

La advertencia contempla la posibilidad de fenómenos severos según el avance de las tormentas en las localidades, por lo que las condiciones podrían complicarse durante los períodos de mayor inestabilidad.

El alcance geográfico y los horarios de vigencia pueden variar según la evolución del sistema meteorológico.

Tormentas fuertes con granizo: lluvias de hasta 90 mm y ráfagas de más de 90 km/h

Alerta naranja en tres provincias por fuertes tormentas este viernes 13 de noviembre. Servicio Meteorológico Nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las zonas bajo alerta naranja podrían registrar tormentas fuertes, acompañadas de condiciones meteorológicas intensas.

Según el organismo, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 50 y 90 milímetros, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual según según la localidad.

Además, los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora, frecuente actividad eléctrica y caída de granizo de diferentes tamaños.

Las tormentas podrían desarrollarse con mayor intensidad durante la tarde y la noche.

Qué significa una alerta naranja del SMN

Según la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional, una alerta naranja implica el desarrollo de “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Frente a este escenario, el SMN recomienda adoptar medidas preventivas para evitar accidentes y reducir posibles daños materiales.

Entre los principales consejos se encuentran: