El SMN anunció un marcado desmejoramiento de las condiciones climáticas en la provincia cordobesa para el fin de semana.

Un frente de inestabilidad ingresará a la provincia de Córdoba a partir del viernes 13 de noviembre, trayendo consigo un escenario de lluvias persistentes y alta probabilidad de actividad eléctrica que afectará a la región durante varias horas.

Ante este panorama, rige una alerta amarilla en Córdoba durante el viernes debido a la intensidad de los fenómenos previstos. Tras una jornada previa de jueves con temperaturas cálidas que alcanzarán los 34°C de máxima, el cambio de tiempo se hará notar con un descenso en los registros térmicos y la llegada de tormentas intermitentes.

Cómo estará el clima en Córdoba el viernes 13 de noviembre

Durante la madrugada y la mañana del viernes 13, las condiciones atmosféricas comenzarán a desmejorar de manera paulatina, registrando probabilidades de precipitaciones y tormentas eléctricas que oscilarán entre el 10% y el 40%, acompañadas por temperaturas que se mantendrán estables entre los 20°C y 22°C.

El fenómeno meteorológico se intensificará notablemente hacia la tarde y la noche de la misma jornada, franja horaria en la que las probabilidades de lluvia y actividad eléctrica treparán drásticamente a un rango de entre el 40% y el 70%, estando acompañadas por una temperatura máxima que alcanzará los 35°C antes de la llegada de las precipitaciones más intensas.

Rige una alerta amarilla en Córdoba durante el viernes debido a la intensidad de los fenómenos previstos. SMN

Cómo continuará el tiempo durante el fin de semana con precipitaciones intermitentes y nubosidad variable

La inestabilidad atmosférica persistirá de manera ininterrumpida a lo largo de todo el fin de semana en territorio cordobés, afectando las actividades al aire libre.

Para el sábado 14 se prevé la continuidad de tormentas y lluvias persistentes con probabilidades de entre el 40% y el 70% durante las primeras horas, marcas térmicas que descenderán hasta los 20°C de mínima y máximas que rondarán los 30°C, extendiendo las condiciones de tiempo adverso y las precipitaciones de forma intermitente hacia el transcurso del domingo 15.

Panorama meteorológico general en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y condiciones de estabilidad

A diferencia del complejo temporal y de la alerta amarilla que afectan de lleno a la región central del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transcurrirá los días viernes 13 y el fin de semana bajo condiciones de marcada estabilidad, cielo parcialmente nublado y temperaturas que se mantendrán cálidas, sin registrar ningún tipo de precipitaciones ni alertas meteorológicas para las próximas jornadas.