Canadá anunció aranceles de represalia de hasta el 50% sobre u$s 20.000 millones en importaciones estadounidenses, un día después de que Donald Trump dijera que aumentaría los derechos sobre los autos canadienses, en el último capítulo de una guerra comercial cada vez más intensa entre los dos países vecinos.

El ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, presentó el martes una lista de 99 páginas con cientos de productos estadounidenses que enfrentarán mayores gravámenes en Canadá a partir del 8 de septiembre, entre ellos acero, productos lácteos y equipamiento agrícola.

“Cuando EE.UU. pidió demasiado y ofreció muy poco, elegimos defender a los canadienses”, dijo Champagne, en referencia a las negociaciones comerciales que se cayeron el viernes.

La medida de Canadá llega tras meses de tortuosas negociaciones comerciales entre los Gobiernos y se da mientras el presidente estadounidense intensifica sus ataques retóricos contra el vecino del norte de EE.UU.

Pero las tensiones comerciales se producen en un momento delicado para la economía estadounidense, con la Casa Blanca lidiando con una inflación persistente y un creciente malestar entre los votantes por su manejo de la economía, semanas antes de las cruciales elecciones de medio término.

Canadá impondrá contraaranceles del 15%, 25% o 50% sobre productos estadounidenses, igualando las tasas que EE.UU. aplica a las mismas categorías de exportaciones canadienses.

Analistas de comercio señalaron que, si bien la respuesta de Canadá fue proporcional, los nuevos gravámenes generarán más incertidumbre para las empresas estadounidenses y canadienses.

“Esto es un ida y vuelta clásico, una respuesta proporcional de manual”, dijo Edward Alden, investigador senior del Council on Foreign Relations, quien sostuvo que las medidas parecen diseñadas para reencauzar las negociaciones.

El Gobierno canadiense también anunció el martes un nuevo paquete de u$s 5.500 millones para rescatar a empresas y trabajadores canadienses afectados por la ofensiva arancelaria de Trump.

Champagne afirmó: “Nuestros contraaranceles dólar por dólar, tasa por tasa, junto con un paquete de apoyo multimillonario, van a proteger a los trabajadores, los productores agropecuarios, las familias y las empresas mientras construimos una economía canadiense más fuerte, más resiliente y más diversificada”.

En una conferencia de prensa, la ministra de Industria, Mélanie Joly, dijo que el gobierno federal será “flexible y adaptable” a las necesidades de las empresas canadienses.

También instó a los canadienses a colaborar apoyando a los comercios locales, que sufrirán el mayor impacto de las últimas medidas estadounidenses .

Canadá impondrá contraaranceles del 15%, 25% o 50% sobre productos estadounidenses, igualando las tasas que EE.UU. aplica a las mismas categorías de exportaciones canadienses. Spencer Colby

“Cuando elegís un producto canadiense, no solo estás presionando a EE.UU., también estás protegiendo empleos canadienses”, afirmó.

Trump lanzó aranceles que afectan a u$s 20.000 millones en bienes canadienses, vigentes desde el sábado, luego de que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, suspendiera las negociaciones comerciales con EE.UU. en la noche del jueves.

El presidente estadounidense dijo el lunes que aumentará los aranceles sobre los autos y las autopartes canadienses a partir del 1° de enero, y el martes amenazó con rebautizar el lago Ontario como “Lake America”.

Derek Nighbor, presidente de la Forest Products Association of Canada, dijo que el sector forestal del país fue uno de los más golpeados por los aranceles de Trump.

“Los derechos y aranceles sobre miles de millones de dólares en productos nuestros ahora van del 25% al 85%”, le dijo al FT.

“La incorporación de los aranceles de la Sección 338 durante el fin de semana hace que el apoyo federal inmediato sea esencial para mantener las plantas operativas y a los empleados conectados con sus puestos de trabajo.”

Robert Wolfe, profesor emérito de la Universidad de Queen’s en Kingston, Ontario, dijo que la respuesta de Canadá fue “lo mínimo que podían hacer”.

“No pueden no responder a lo que está haciendo Trump”, dijo Wolfe. “Son aranceles recíprocos”, agregó, en referencia al nombre que Trump le dio a sus fuertes gravámenes, impuestos por primera vez en abril del año pasado.