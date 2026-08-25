Ayres Desarrollos avanza con uno de sus proyectos más grandes en Zona Norte.

La compañía invertirá alrededor de u$s 300 millones en Distrito Ayres Benavídez, un desarrollo de usos mixtos que tendrá viviendas, oficinas y locales comerciales.

El proyecto se levantará sobre 15 hectáreas en Benavídez, a unos 700 metros de Panamericana y a pocos minutos de Nordelta, y contempla la construcción de alrededor de 150.000 metros cuadrados.

La desarrolladora adquirió durante los últimos dos años unas 25 propiedades, principalmente quintas, que fueron unificadas para avanzar con el masterplan. Las primeras obras ya comenzaron y la compañía proyecta desarrollar el distrito en distintas etapas.

Una vez terminado, tendrá capacidad para albergar a unas 5000 personas.

Cómo será Distrito Benavidez

El masterplan contempla casas, departamentos y edificios de baja altura, además de oficinas y un corredor comercial con restaurantes, cafeterías y servicios.

Uno de los ejes será un corredor verde central que recorrerá el desarrollo y conectará los diferentes sectores. También habrá calles internas, ciclovías, espacios peatonales y áreas verdes.

A su vez, se integrará un club deportivo de cinco hectáreas que ya funciona en la zona. Ayres llegó a un acuerdo para ampliar su infraestructura y sumar canchas de pádel, tenis y fútbol, gimnasio y coworking. También está previsto un espacio gastronómico con capacidad para unas 250 personas.

En los alrededores del distrito funcionan tres colegios, mientras que dentro del predio se desarrollarán oficinas y espacios de trabajo.

El diseño del masterplan está a cargo de BMA. Además, participan especialistas en paisajismo, tecnología y seguridad, junto con Grupo Angular y APMB Desarrollos.

Las primeras casas ya están en obra

La primera etapa ya está en construcción e incluye 68 casas y cerca de 30 departamentos, con las primeras entregas previstas para el próximo año.

Las viviendas tendrán alrededor de 120 metros cuadrados y jardín propio y se venderán a valores de entre u$s 200.000 y u$s 300.000. De las 68 casas, 43 ya fueron vendidas, cerca del 63% del total.

La compañía comenzó además a ofrecer financiación propia a cinco años. El esquema permite pagar el 50% del valor al contado y financiar el saldo en 60 cuotas fijas en dólares.

Según Sánchez Zinny, 20 casas se vendieron bajo esta modalidad durante los últimos dos meses.

Antes de fin de año, Ayres prevé realizar un segundo lanzamiento dentro del distrito, con unos 16.000 m2 y 180 departamentos.

Según los planes de la desarrolladora, el proyecto completo podría estar listo hacia fines de 2028.

Ayres lleva casi tres décadas desarrollando proyectos en Zona Norte, principalmente en Pilar. Allí construyó más de 160.000 metros cuadrados entre barrios cerrados, condominios y edificios de oficinas, y todavía cuenta con tierra para seguir creciendo.

Uno de sus principales desarrollos fue Ayres Vila, que puso en marcha en 2007 sobre un terreno de 170.000 metros cuadrados, a la altura del kilómetro 43,5 de Panamericana. En aquel momento, el proyecto fue anunciado con una inversión de u$s 112 millones.

La primera etapa residencial incluía 11 módulos de 12 departamentos, con unidades de tres y cuatro ambientes. A su vez, incorporaba un edificio corporativo de 4800 metros cuadrados.

La compañía todavía tiene varios desarrollos en carpeta. En el área de Ayres Vila cuenta con capacidad para sumar otros 150.000 metros cuadrados. A eso se agrega un terreno frente al Memorial, donde prevé construir alrededor de 100.000 metros cuadrados, principalmente destinados a oficinas.

También prepara un desarrollo en Pilará, donde planea construir unos 5000 metros cuadrados, con una inversión estimada en u$s 15 millones.