El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja por lluvias para distintos sectores de Neuquén, donde se esperan precipitaciones persistentes y de variada intensidad.

El aviso alcanza principalmente a zonas cordilleranas y precordilleranas, con posibles complicaciones en rutas y caminos.

Alerta naranja en Neuquén: qué zonas tendrán las lluvias más intensas

El nivel naranja comprende principalmente sectores de la cordillera y precordillera del centro y norte de la provincia.

Entre las áreas alcanzadas aparecen Chos Malal, Andacollo, Las Ovejas y El Huecú, además de sectores próximos a Loncopué, Las Lajas y Aluminé.

En estas regiones podrían registrarse períodos de precipitaciones fuertes y persistentes, con acumulación de agua, crecidas de arroyos y dificultades para circular por caminos y rutas de montaña.

Alerta naranja en Neuquén por lluvias: qué zonas serán las más afectadas este miércoles 26 de agosto. SMN + Canva

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Según el último mapa de alertas, el episodio de mayor intensidad se concentra durante el miércoles 26 de agosto. Las condiciones pueden generar complicaciones especialmente en sectores cordilleranos, por lo que se recomienda consultar el estado de las rutas antes de viajar.

Además de las lluvias, distintas áreas de Neuquén permanecen bajo alerta amarilla por viento, con ráfagas que podrían afectar la circulación y provocar una reducción de la visibilidad en algunos sectores.

Alerta amarilla por viento: las localidades que también deben estar atentas

La advertencia amarilla alcanza sectores de la cordillera sur y del centro provincial, incluyendo zonas próximas a San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Zapala, Las Coloradas y Piedra del Águila.

En estos puntos se esperan ráfagas fuertes, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones.