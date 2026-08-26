El cielo se partirá en dos el miércoles 26: tormentas con granizo y un diluvio histórico en Mendoza y San Juan.

Argentina afrontará cambios bruscos en el clima a mitad de semana por el ingreso de un fuerte temporal que azotará las provincias de Mendoza y San Juan.

Se trata de un sistema de tormentas que se instalará durante el miércoles 26 hasta el jueves 27 con tormentas con granizo y abundantes lluvias en cortos periodos de tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) insistió a la población en mantenerse atento a los informes oficiales ante la llegada de condiciones meteorológicas hostiles que podrían interrumpir el normal desarrollo de las actividades diarias.

Qué localidades golpeará la tormenta en Mendoza, según el pronóstico del SMN

Mendoza amaneció con una mínima de 12° y máxima de 24° con cielo parcialmente nublado. Con el paso de las primeras horas de la mañana, las regiones cordilleranas se verán envueltas en un temporal.

En el caso de Uspallata, se esperan 10 milímetros de agua acumulada para el miércoles con mínimas de 6°. Para el jueves 27, los vientos traerán intensa actividad eléctrica y mínimas que tocarán los 0°.

En Punta de Vacas la situación será aún más hostil. Durante el miércoles se esperan 36 milímetros de lluvias con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. El jueves seguirán las lluvias intensas con unas mínimas de 0° con caída de granizo y posibles nevadas.

El cielo se partirá en dos el miércoles 26: tormentas con granizo y un diluvio histórico en Mendoza y San Juan. Shutterstock / Composición Canva

Cómo estará el tiempo en San Juan

El pronóstico del SMN anticipa máximas de 32° con cielo despejado en el área metropolitana. Sin embargo, la zona cordillerana de Uspallata transitará un día marcado por las precipitaciones y vientos fuertes.

Pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires según el SMN

Para el miércoles se espera un día despejado y soleado con máximas de 18° y mínimas de 10°. La suba en las temperaturas responde a un aumento en la humedad que dará paso a las lluvias del jueves. Se espera fuerte actividad eléctrica con precipitaciones a lo largo de todo el día. La noche estará nublada y con una temperatura promedio de 14°.

Para el viernes y fin de semana, las mínimas se ubicarán en torno a los 8° y las máximas estarán en 17° con cielo despejado.