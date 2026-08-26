Argentina afrontará este miércoles un cambio brusco en el tiempo por la llegada de una fuerte tormenta. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por fuertes lluvias con ráfagas de viento y hasta caída de granizo. El escenario anticipa un clima marcado por condiciones meteorológicas adversas y abundante caída de agua en periodos cortos de tiempo.

Regresan las lluvias: qué localidades están bajo alerta del SMN

Un intenso sistema de tormentas golpeará las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro durante el miércoles y jueves. Los informes oficiales esperan condiciones del tiempo que puedan interrumpir el normal desarrollo de las actividades al aire libre.

Se aproxima el diluvio del año este miércoles 26: tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento Mendoza, Neuquén y Río Negro. Shutterstock / Composición Canva

Cómo estará el clima provincia por provincia

Mendoza: las lluvias ingresarán durante la tarde y noche del miércoles. El jueves estará marcado por abundante caída de agua acompañada de ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Neuquén: las localidades cordilleranas quedarán bajo un manto de nubes con tormentas y granizo. Se esperan hasta 44 milímetros de agua.

Río Negro: en esta provincia el temporal golpeará principalmente a Bariloche y El Bolsón con fuertes lluvias en granizo.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires, según el SMN

El tiempo en Buenos Aires se mantendrá de la siguiente manera según el SMN: