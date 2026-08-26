El pronóstico para los próximos días en Buenos Aires anticipa una semana con cambios en las condiciones del tiempo, marcada por temperaturas que irán en aumento durante la primera mitad del período, una importante presencia de nubosidad y probabilidad de lluvias.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas máximas alcanzarán los 18°C entre el miércoles y jueves, mientras que hacia el final de la semana volverán a descender. Además, se esperan algunos momentos de sol y una mayor posibilidad de precipitaciones durante el jueves.

¿Cuándo subirá la temperatura en Buenos Aires?

A partir del miércoles comenzará a sentirse un leve ascenso térmico. Para ese día, el SMN anticipa una mínima de 10°C y una máxima de 18°C, con cielo nublado.

El jueves las temperaturas se mantendrán relativamente elevadas para el comienzo de la semana, con 13°C de mínima y 18°C de máxima. Sin embargo, la nubosidad estará acompañada por una mayor posibilidad de precipitaciones.

Pronóstico en el AMBA. SMN.

¿Qué día lloverá en Buenos Aires?

El jueves se presenta como la jornada con mayor probabilidad de lluvias. Según el pronóstico del SMN, durante la mañana y el mediodía se esperan lluvias y tormentas con actividad eléctrica, con una probabilidad de entre 40% y 70%. Por la tarde, la posibilidad de precipitaciones descenderá a entre 10% y 40%.

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Buenos Aires?

El viernes llegará con un descenso de las temperaturas. Se prevé una mínima de 10°C y una máxima de 17°C, junto con un cielo que alternará entre algunos momentos de sol y períodos de mayor nubosidad.

El sábado se espera una jornada fresca, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 17°C. El cielo estará parcialmente nublado, con momentos de sol a lo largo del día.

El domingo tendrá una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 17°C. Durante la mañana predominará el sol, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad.

De esta manera, la semana terminaría con condiciones más frescas y variables, después del ascenso térmico registrado entre el miércoles y el jueves.