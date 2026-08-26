La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 26 de agosto

El clima en España se inestabilizará con la llegada de un frente por el noroeste, que generará cielos nubosos y precipitaciones en Galicia. Se anticipan chubascos y tormentas, especialmente en el Pirineo occidental. Las altas presiones mantendrán tiempo estable en el resto de la Península y Baleares.

Las temperaturas máximas aumentarán en el Cantábrico y el valle del Ebro, superando los 35 grados en ciertas áreas. En el Mediterráneo y el golfo de Cádiz, se prevé un descenso. El viento soplará moderado del suroeste en gran parte del país, con intervalos fuertes en el norte y este, mientras que Canarias experimentará alisio moderado.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

En Madrid, intervalos de nubes medias y altas, 31 °C de máxima y 18 °C de mínima, con vientos flojos a moderados de oeste y suroeste y posibles rachas muy fuertes en zonas altas de la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el tercio oriental durante la madrugada, aumentando los claros a lo largo de la mañana. En el tercio occidental, nubes bajas y algunas lluvias en el interior de Huelva. Temperaturas mínimas en ascenso, entre 15 y 38 grados y vientos flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en los Pirineos y el tercio sur. Las temperaturas mínimas se mantendrán alrededor de 13 grados, mientras que las máximas descenderán a 33 grados en Barcelona y Tarragona, con ligeros cambios en otras zonas. Se espera un viento flojo variable, con intensidades moderadas en el tercio sur y rachas fuertes en las cotas altas del Pirineo.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos, especialmente en el tercio norte donde se podrían registrar chubascos con tormentas y granizo. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 40 grados de máxima, con un aumento notable en el valle del Ebro. Habrá viento flojo que se intensificará a moderado por la tarde, con rachas fuertes en las zonas montañosas.

El clima en Asturias se presentará poco nuboso al inicio, pero se tornará nuboso con lluvias débiles y tormentas durante la mañana, cesando al final del día con grandes claros. Las temperaturas oscilarán entre 26 y 13 grados, con vientos flojos del sur y rachas fuertes en las cumbres.

Cómo estará el clima en España este sábado 21 de febrero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Intervalos de nubes medias y altas; baja probabilidad de alguna precipitación débil con barro; temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso; viento flojo variable con predominio del este y brisas costeras, girando a sur por la noche.

Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso por la mañana; nubosidad de evolución en las islas occidentales por la tarde, regresando a zonas del norte a últimas horas, con temperaturas con pocos cambios y viento flojo de componente norte, ligeramente más intenso en la provincia oriental.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana experimentará intervalos nubosos con posibilidad de débil lluvia, temperaturas entre 18 y 37 grados y un viento flojo que cambiará a sureste en la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, se espera un clima en el tercio oeste nuboso con lluvias y chubascos, especialmente por la tarde y potencialmente acompañados de tormenta, mientras que en el resto de la región habrá intervalos nubosos con precipitaciones más probables hacia el oeste; las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 9 grados y un máximo de 33 grados, con un ligero descenso en el tercio occidental y un aumento en el resto, además de vientos del suroeste con intervalos fuertes y posibilidad de rachas muy fuertes en el noreste por la tarde.

El clima se presentará con intervalos de nubes medias y altas, abriéndose claros en la mitad sureste por la tarde. Se prevén algunas precipitaciones débiles y tormentas dispersas en Albacete por la mañana y lluvias ligeras en el extremo noroccidental de Toledo por la tarde. Las temperaturas mínimas rondarán los 14 grados y las máximas alcanzarán los 35 grados, con un ligero aumento en Cuenca y Albacete. Los vientos serán flojos a moderados de oeste y suroeste, con intervalos fuertes en áreas altas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, vientos moderados de poniente y temperaturas entre 20º y 29º.

En Melilla habrá cielos poco nubosos con polvo en suspensión, temperaturas sin cambios entre 24 y 29 grados y vientos moderados del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se prevén cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y chubascos en el norte, mínimas de 14 grados en el sur de Araba y máximas que alcanzarán los 35 grados en el interior de Gipuzkoa, con viento flojo del sur.

En La Rioja habrá intervalos nubosos, baja probabilidad de precipitaciones dispersas en el oeste, mínimas en ligero o moderado descenso, máximas en ascenso (más acusado en la Rioja Oriental) y viento del suroeste de flojo a moderado, con posibles intervalos fuertes y rachas muy fuertes en la Rioja Alta.

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