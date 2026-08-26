Llega el diluvio del mes el miércoles 26 y jueves 27 de agosto: alertan por una tormenta tropical acompañada de granizo y ráfagas de viento superiores a 70 km/h

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El panorama meteorológico para este miércoles 26 de agosto estará marcado por dos extremos térmicos e hídricos en el territorio mexicano. La interacción del monzón mexicano sobre el noroeste, la llegada de la onda tropical número 32 por la península de Yucatán y diversos canales de baja presión provocarán intensas lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
En paralelo, una circulación anticiclónica sostendrá una intensa onda de calor sobre el norte, los litorales del Pacífico y del golfo de México, generando temperaturas máximas que superarán los 45 °C en regiones puntuales.
¿Dónde se registrarán las lluvias más intensas este miércoles 26 de agosto?
El mayor volumen de precipitaciones se concentrará en el occidente y sur del país. Se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 mm, en el centro y sur de Nayarit, el oeste y sur de Jalisco y en Colima.
Asimismo, se prevén lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en el norte y oeste de Michoacán, el oeste, sur y este de Guerrero, el sur de Veracruz, el este de Oaxaca y el sur y este de Chiapas. En zonas urbanas y serranas de estas entidades, la acumulación de agua podría generar el incremento en niveles de ríos, deslaves e inundaciones.
Hay alerta por ráfagas de viento y alto oleaje
Las rachas de viento más significativas afectarán la región del istmo de Tehuantepec en Oaxaca, donde se prevén velocidades de 30 a 40 km/h con ráfagas de entre 50 y 70 km/h. En estados del norte y centro como Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, las ráfagas oscilarán entre los 40 y 60 km/h.
En materia marítima, las autoridades advierten sobre oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec, mientras que en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero las olas alcanzarán entre 1.0 y 2.0 metros.
Continúa la alerta por ola de calor en estos estados
El calor extremo no cederá en la franja septentrional. Se prevén marcas térmicas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora. Temperaturas de 40 a 45 °C impactarán el centro y sureste de Baja California Sur, el noreste de Chihuahua, el norte de Sinaloa, el norte de Coahuila, el este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas.
En contraste, el ambiente matutino registrará temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves en zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?
Entre el jueves 27 y el sábado 29 de agosto, el avance de la onda tropical 32 hacia el sur y occidente, sumado al monzón mexicano, mantendrá la alta probabilidad de chubascos y tormentas fuertes en gran parte del país.
Durante el viernes 28 de agosto, la intensidad del oleaje aumentará en el litoral del Pacífico, alcanzando de 2.0 a 3.0 metros de altura desde Jalisco hasta Chiapas. El ambiente sofocante prevalecerá en los estados del norte con valores térmicos máximos por encima de los 40 °C.