Se viene un diluvio histórico el miércoles 19: lluvias intensas y ráfagas de viento en el norte del país. (Imagende un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El panorama meteorológico para este miércoles 26 de agosto estará marcado por dos extremos térmicos e hídricos en el territorio mexicano. La interacción del monzón mexicano sobre el noroeste, la llegada de la onda tropical número 32 por la península de Yucatán y diversos canales de baja presión provocarán intensas lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En paralelo, una circulación anticiclónica sostendrá una intensa onda de calor sobre el norte, los litorales del Pacífico y del golfo de México, generando temperaturas máximas que superarán los 45 °C en regiones puntuales.

Llega el diluvio del mes el miércoles 26 y jueves 27 de agosto: alertan por una tormenta tropical acompañada de granizo y ráfagas de viento superiores a 70 km/h SMN

¿Dónde se registrarán las lluvias más intensas este miércoles 26 de agosto?

El mayor volumen de precipitaciones se concentrará en el occidente y sur del país. Se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados de 75 a 150 mm, en el centro y sur de Nayarit, el oeste y sur de Jalisco y en Colima.

Asimismo, se prevén lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) en el norte y oeste de Michoacán, el oeste, sur y este de Guerrero, el sur de Veracruz, el este de Oaxaca y el sur y este de Chiapas. En zonas urbanas y serranas de estas entidades, la acumulación de agua podría generar el incremento en niveles de ríos, deslaves e inundaciones.

Hay alerta por ráfagas de viento y alto oleaje

Las rachas de viento más significativas afectarán la región del istmo de Tehuantepec en Oaxaca, donde se prevén velocidades de 30 a 40 km/h con ráfagas de entre 50 y 70 km/h. En estados del norte y centro como Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, las ráfagas oscilarán entre los 40 y 60 km/h.

En materia marítima, las autoridades advierten sobre oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec, mientras que en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero las olas alcanzarán entre 1.0 y 2.0 metros.

Continúa la alerta por ola de calor en estos estados

El calor extremo no cederá en la franja septentrional. Se prevén marcas térmicas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora. Temperaturas de 40 a 45 °C impactarán el centro y sureste de Baja California Sur, el noreste de Chihuahua, el norte de Sinaloa, el norte de Coahuila, el este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas.

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En contraste, el ambiente matutino registrará temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves en zonas serranas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Cómo evolucionará el tiempo en los próximos días?

Entre el jueves 27 y el sábado 29 de agosto, el avance de la onda tropical 32 hacia el sur y occidente, sumado al monzón mexicano, mantendrá la alta probabilidad de chubascos y tormentas fuertes en gran parte del país.

Durante el viernes 28 de agosto, la intensidad del oleaje aumentará en el litoral del Pacífico, alcanzando de 2.0 a 3.0 metros de altura desde Jalisco hasta Chiapas. El ambiente sofocante prevalecerá en los estados del norte con valores térmicos máximos por encima de los 40 °C.