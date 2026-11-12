Se aproximan tormentas durante la tarde y noche del jueves 12: el SMN anunció fuertes lluvias y actividad eléctrica en 3 provincias.

Un frente de mal tiempo se instalará en el norte argentino durante la tarde del jueves 12 de noviembre. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán se verán afectadas por una jornada inestable con fuertes tormentas eléctricas y temperaturas elevadas que escalarán hasta los 36°.

Ingresa una fuerte tormenta a Salta, Jujuy y Tucumán: cómo estará el clima, según el SMN

En Salta las condiciones meteorológicas serán favorables por la mañana con una temperatura cercana a los 28°. Sin embargo, durante la tarde ingresará un fuerte temporal a lo largo y ancho de la provincia con un ascenso en las temperaturas hasta los 32° y probabilidades de lluvias de entre 40% y 70%. Se espera actividad eléctrica y vientos que se mantendrán hasta la noche.

Se aproximan tormentas durante la tarde y noche del jueves 12: el SMN anunció fuertes lluvias y actividad eléctrica en 3 provincias. smn

En Jujuy el clima se mantendrá similar, con una mañana nublada y hasta 10% de probabilidades de tormentas. Por la tarde la temperatura llegará hasta los 30° con hasta 70% de probabilidades de lluvias. El temporal afectará a diversas localidades con hasta 70% de probabilidades de lluvias, actividad eléctrica y vientos.

Tucumán será una de las provincias donde se registrarán las temperaturas más altas durante la jornada del jueves 12 de noviembre. Se esperan hasta 36° por la tarde, aunque con una probabilidad menor de lluvias de entre 10% y 40%. La inestabilidad se prolongará a lo largo de toda la tarde y noche con actividad eléctrica.

Se aproximan tormentas durante la tarde y noche del jueves 12: el SMN anunció fuertes lluvias y actividad eléctrica en 3 provincias. Shutterstock

Cómo estará el clima en Buenos Aires

El informe oficial del SMN anticipa un jueves con máximas de 30°, cielo mayormente despejado durante la tarde y sin probabilidades de lluvias. Por la noche, estará nublado con 23° y posibles vientos que escalen hasta los 50 kilómetros por hora.

El viernes mantendrá condiciones meteorológicas similares, con cielo mayormente nublado y máximas de 28° por la tarde. Por la noche hay una probabilidad de lluvias de 0 a 10%.

El fin de semana estará marcado por un leve descenso térmico hasta los 17°, mientras que la máxima escalará hasta los 28° con un cielo que se mantendrá mayormente nublado.