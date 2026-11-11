Se fue el papa, pero hay feriado el viernes 13 en Buenos Aires: quiénes podrán disfrutar de otro fin de semana largo.

El papa León XIV dejó la Argentina y partió rumbo a Perú para continuar su gira por Latinoamérica. La visita del Sumo Pontífice dejó un fin de semana largo de cuatro días debido a los distintos feriados declarados en ese marco.

En este contexto, un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires disfrutará de otro día no laborable el viernes 13. La medida fue oficializada por la Resolución 516/2026.

Qué se conmemora en el feriado del viernes 13 noviembre

La resolución del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires declara como feriado el viernes 13 para el municipio de Salliquelló, ubicado al oeste de territorio bonaerense por el aniversario fundacional número 65.

Su creación fue un largo proceso de búsqueda de autonomía municipal, ya que desde su fundación dependió administrativamente de otros distritos.

Se fue el papa, pero hay feriado el viernes 13 en Buenos Aires: quiénes podrán disfrutar de otro fin de semana largo. Ministerio de Gobierno PBA.

Tras su fundación en 1903, el territorio de Salliquelló perteneció originalmente al distrito de Guaminí. Cinco años después, en 1908, pasó a formar parte del recién creado partido de Pellegrini.

La búsqueda de la autonomía municipal se extendió durante varias décadas. Uno de los primeros antecedentes formales se remonta a 1924, cuando el diputado provincial Carlos Enrique Muntaabski presentó ante la Legislatura bonaerense un proyecto para impulsar la creación de un nuevo municipio. La iniciativa, sin embargo, no logró avanzar.

El proceso tomó nuevo impulso en octubre de 1961, cuando el senador provincial Ivón Nicolás Sanseau presentó un proyecto para establecer la autonomía municipal. La propuesta fue aprobada por la Legislatura y dio lugar a la Ley 6625, sancionada el 28 de octubre de 1961.

Se fue el papa, pero hay feriado el viernes 13 en Buenos Aires: quiénes podrán disfrutar de otro fin de semana largo. Shutterstock

La creación del nuevo partido quedó formalizada el 13 de noviembre de 1961, cuando el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires promulgó la norma a través del Decreto 12.391.

Para quiénes será el feriado del viernes 13 de noviembre

La normativa establece como no laborable el viernes 13 para la administración pública y los trabajadores del Banco Provincia.

Para la industria, el comercio y restantes actividades será feriado opcional, por lo que dependerá de cada empleador otorgar la jornada de descanso.

Qué feriados quedan en el año

El calendario quedó de la siguiente manera con los feriados: