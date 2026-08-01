Se aproxima un diluvio histórico de 24 horas | Se esperan fuertes tormentas, lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 90km/h: zonas afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un fin de semana de tormentas intensas para el centro y noreste del país, con alertas de distinto nivel que afectan a varias provincias .

Según el informe oficial, el fenómeno se desarrollará durante la jornada del sábado y podría dejar lluvias abundantes, caída de granizo y ráfagas de viento fuertes.

El clima en Argentina vuelve a estar marcado por la inestabilidad, y la provincia de Entre Ríos figura entre las más comprometidas por el temporal.

Se aproxima un diluvio histórico de 24 horas en varias provincias de la Argentina

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional emitido este sábado 1 de agosto, las siguientes provincias mantienen alerta por fuertes tormentas:

Chaco, Formosa y Misiones alerta amarilla por tormentas.

Corrientes, Entre Rios y Santa Fe alerta naranja y por tormentas.

Los alertas meteorológicos del sábado 1 de agosto. Servicio Meteorológico Nacional.

Localidades afectadas por la tormenta

Misiones : Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Sur de Guaraní.

Chaco : Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando, Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Maipú, Sudeste de Almirante Brown, Sudeste de General Güemes.

Formosa : Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané, Patiño.

Entre Ríos : Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay, Victoria, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador.

Santa Fe : General Obligado, San Javier, Vera, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo.

Corrientes: Monte Caseros, Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó, San Miguel.

Recomendaciones del SMN

Ante la alerta por tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas.

No refugiarse debajo de árboles ni estructuras metálicas.

Alejarse de zonas bajas o proclives a anegamiento.

Desenchufar artefactos eléctricos ante la posibilidad de descargas.

Asegurar objetos suelto s que puedan volarse por las ráfagas de viento.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.

¿Qué significan las alertas naranja y amarilla?

Según el SMN, la alerta amarilla indica la posibilidad de un fenómeno meteorológico de cierta intensidad, que podría generar una situación de riesgo.

La alerta naranja, en cambio, señala una probabilidad más alta de que se registren fenómenos peligrosos, capaces de provocar daños y afectar a la población, los bienes y el ambiente.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera: para el fin de semana y la primera semana de agosto, tendrá una importante nubosidad que se mantendrá con el correr de las jornadas.

Se esperan temperaturas mínimas de 9 grados y máximas de 17. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el cielo permanecerá mayormente nublado.