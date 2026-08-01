Ni caminata, ni gimnasio, ni bicicleta fija: el ejercicio ideal para fortalecer el corazón y mejorar la circulación sanguínea

En esta noticia Yoga, el ejercicio ideal para fortalecer el corazón y mejorar la circulación sanguínea

Conforme transcurre el tiempo, se vuelve más relevante identificar actividades físicas que resulten amigables para el organismo.

Aunque el ejercicio, como los paseos y la bicicleta fija, ha sido recomendado para adultos mayores, existe una alternativa que proporciona mayores beneficios cardiovasculares.

Yoga, el ejercicio ideal para fortalecer el corazón y mejorar la circulación sanguínea

Este recurso, el yoga, frecuentemente se desestima en beneficio de ejercicios más intensos, tales como la musculación o el cardio. Se caracteriza por ser una práctica accesible que puede realizarse tanto de manera grupal como en la comodidad del hogar, sin necesidad de suscripción o equipamiento costoso.

Ni caminata, ni gimnasio, ni bicicleta fija: el ejercicio ideal para fortalecer el corazón y mejorar la circulación sanguínea.

La práctica regular de esta disciplina ayuda a reducir la presión arterial, especialmente en individuos con hipertensión leve o moderada. Esto se debe a su capacidad para relajar los vasos sanguíneos y mitigar la actividad del sistema nervioso “de alerta”.

El yoga se centra en la respiración consciente, la relajación profunda y diversas técnicas de respiración. Estos aspectos pueden contribuir a una disminución de la frecuencia cardiaca en reposo y a un incremento de la capacidad pulmonar.

Con respecto a la circulación, el yoga puede mejorar la función endotelial, lo que representa un fortalecimiento de la dilatación arterial.

Ni caminata, ni gimnasio, ni bicicleta fija: el ejercicio ideal para fortalecer el corazón y mejorar la circulación sanguínea

Un estudio publicado en PubMed indica que la actividad física mejora de manera notable la capacidad física general, reduce los biomarcadores cardíacos (que son indicadores de estrés del corazón) y contribuye a una mejor calidad de vida.

Para lograr una buen sesión de yoga, no basta únicamente con ser flexible o ejecutar correctamente las posturas; es esencial seguir ciertas pautas, tales como la respiración consciente, una alineación adecuada, presencia mental y relajación.

Uno de los principales beneficios de este ejercicio es su adaptabilidad, ya que puede ser llevado a cabo tanto en solitario como en compañía. Ya sea en grupo o de forma individual, esta práctica contribuye significativamente a la salud del corazón.