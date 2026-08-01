Chile reafirmó su posición como líder en la región respecto al mayor progreso social, de acuerdo al último ranking del INCAE(Instituto Centroamericano de Administración de Empresas), una base de datos ampliamente consultada a nivel global conocida como IPS (Índice De Progreso Social).

La nación trasandina no solo ocupa el primer lugar en América Latina, sino que también supera a países con liderazgo sostenido como Uruguayy Costa Rica, posicionándose entre los mejores lugares a nivel regional.

El país de América Latina con mayor progreso social que supera incluso a potencias mundiales.

¿Qué nación encabeza el ranking de progreso social en América Latina, de acuerdo con INCAE?

El reciente ranking divulgado por el INCAE revela un liderazgo sostenido en la región con trayectorias de alto desempeño:

Chile (36.º, 79,50).

Uruguay (37.º, 79,33).

Costa Rica (39.º, 78,85).

“Durante un periodo superior a una década, estos países alcanzaron la combinación de mejoras en las necesidades básicas con avances relativamente estables en bienestar y oportunidades”, informaron en su sitio oficial.

En este contexto, la Argentina, junto a Brasil, Panamá y Colombia, “supera con creces los promedios regionales y mundiales”.

¿Qué países han mejorado en 15 años?

Otra de las sorpresas que brindó el ranking es que algunos países lograron mayor progreso en los últimos 15 años.

Paraguay (+5,9 puntos).

Bolivia (+5,6).

Honduras (+5,5).

Educación básica.

Conectividad.

Acceso a servicios esenciales.

Ranking de progreso social en América Latina. INCAE.

¿Cómo adapta el IPS la metodología global en América Latina?

El INCAE (a través de su centro CLACDS) no “inventa” desde cero el Índice de Progreso Social (IPS), sino que adapta e implementa en América Latina la metodología global del Social Progress Index, desarrollada por el Social Progress Imperative: su enfoque se basa en medir el bienestar real de las personas, más allá de lo económico.

El progreso social es la capacidad de una sociedad para:

satisfacer necesidades básicas.

sostener el bienestar.

generar oportunidades para que todos alcancen su potencia.

No usa variables económicas (como el PBI).

Se enfoca solo en resultados sociales y ambientales.

Busca medir cómo vive la gente realmente, no cuánto produce el país.

Necesidades humanas básicas : nutrición y salud básica, agua y saneamiento, vivienda y seguridad personal.

Fundamentos del bienestar : educación básica, acceso a información, calidad ambiental.

Oportunidades: derechos personales, libertades individuales, inclusión social y acceso a educación superior.

Progreso social en América Latina: políticas más allá del PIB

Según el estudio del INCAE, el progreso social en América Latina no solo depende del crecimiento económico, sino también de la implementación de políticas públicas que busquen mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En este sentido, países como Paraguay y Bolivia han logrado avances significativos, destacándose por sus esfuerzos en áreas como la educación y el acceso a servicios esenciales, lo que ha permitido un aumento en sus puntuaciones en el IPS.

Asimismo, la clasificación del IPS invita a reflexionar sobre el impacto real de las inversiones en bienestar social. Al medir el acceso efectivo a servicios como la salud y la educación, se subraya la importancia de priorizar el bienestar humano en la agenda pública.

Esto no solo fomenta un entorno más equitativo, sino que también sienta las bases para un desarrollo sostenible en la región.