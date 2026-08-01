En esta noticia
La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.
Este sábado, 1 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2580 (La Bocha).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 1 de agosto
|1°
|2580
|11°
|8501
|2°
|9192
|12°
|8753
|3°
|6011
|13°
|4433
|4°
|4415
|14°
|1054
|5°
|0296
|15°
|8786
|6°
|9968
|16°
|8339
|7°
|4804
|17°
|3078
|8°
|4547
|18°
|5419
|9°
|1866
|19°
|5910
|10°
|9005
|20°
|3578
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con la bocha?
Soñar con La Bocha suele representar foco y dirección. La esfera alude a metas claras, disciplina y la necesidad de mantener el control de las jugadas de tu vida, equilibrando impulso y estrategia para avanzar con precisión.
Si la Bocha aparece perdida, rota o fuera de juego, señala dudas, desorden o falta de control. Si brilla y rueda firme, anuncia oportunidades, cooperación del equipo y resultados por constancia y práctica.