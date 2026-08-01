En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este sábado, 1 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2580 (La Bocha).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 1 de agosto

1° 2580 11° 8501 2° 9192 12° 8753 3° 6011 13° 4433 4° 4415 14° 1054 5° 0296 15° 8786 6° 9968 16° 8339 7° 4804 17° 3078 8° 4547 18° 5419 9° 1866 19° 5910 10° 9005 20° 3578

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha suele representar foco y dirección. La esfera alude a metas claras, disciplina y la necesidad de mantener el control de las jugadas de tu vida, equilibrando impulso y estrategia para avanzar con precisión.

Si la Bocha aparece perdida, rota o fuera de juego, señala dudas, desorden o falta de control. Si brilla y rueda firme, anuncia oportunidades, cooperación del equipo y resultados por constancia y práctica.