Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 80 km/h.

El clima en la Argentina comenzó con varias provincias afectadas por la inestabilidad, ya sea por fuertes tormentas, intensas lluvias, caída de granizo o ráfagas de viento.

En el caso de la zona cordillerana del país, varias provincias mantienen alertas por la llegada de una fuerte tormenta, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas

Según el SMN, las siguientes provincias tienen alertas meteorológicas por la inestabilidad del clima:

Chubut : alerta amarilla por nevada.

Mendoza : alerta naranja por nevada.

Santa Cruz : alerta amarilla por nevada y tormetas.

Neuquén : alerta amarilla por tormentas, nevadas y viento.

Río Negro : alerta amarilla por tormentas y nevadas.

San Juan: alerta naranja por nevadas.

Cabe destacar que el informe del SMN lanzó un alerta a corto plazo para las provincias con alerta naranja por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Mendoza y San juan mantienen alerta naranja por nevada.

Zonas afectadas por las tormentas fuertes con lluvias intensas

Cordillera de Las Heras - Cordillera de Luján de Cuyo - Cordillera de Tupungato.

Cordillera de San Carlos - Cordillera de Tunuyán.

Cordillera de Calingasta.

Cordillera de Malargüe - Cordillera de San Rafael.

Las medidas de seguridad para estas localidades

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional enumeró un listado de precauciones a tomar durante las próximas horas:

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrojados por el viento. Cerrá y alejate de puertas y ventanas. No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas. Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará con cielo parcialmente nublado y una máxima de 16°C y mínima de 11°C para este sábado.

En tanto el domingo, se esperan neblinas por la mañana y un cielo parcialmente nublado por la tarde. La máxima será de 18°C y la mínima de 12°C.