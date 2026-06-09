El bloqueo atmosférico favorecerá nieblas recurrentes, abundante nubosidad y precipitaciones escasas en gran parte de la Patagonia. Foto: ChatGPT.

El tiempo cambiará de forma significativa en las próximas horas. Un nuevo frente de inestabilidad provocará al menos 48 horas consecutivas de lluvias y tormentas, acompañado por abundante nubosidad, descenso de las temperaturas y condiciones meteorológicas adversas.

Las previsiones indican que el período más inestable se desarrollará entre el miércoles y el jueves, cuando se esperan precipitaciones de variada intensidad y tormentas aisladas en distintos puntos del norte argentino.

Un fenómeno que afecta a todo el país

Se esperan lluvias débiles y chubascos dispersos entre la tarde y la noche de mañana, miércoles 10 de junio, además de inestabilidad con probabilidad de precipitaciones aisladas hacia el sábado 13 de junio. Los próximos días alternarán entre jornadas muy nubladas, ventanas de sol y un posterior descenso térmico el fin de semana.

El pronóstico día a día

Miércoles 10 de junio: Cielo cubierto con neblinas matinales. Hacia la tarde y noche se presentarán lluvias débiles y algunos chubascos dispersos (la probabilidad de precipitación sube al 40%-62%). Mínima de 12°C y máxima de 15°C.

Jueves 11 de junio: Las condiciones mejoran rápidamente. El cielo estará parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias (5% a 10%). Se espera un ambiente templado con una máxima de 17°C.

Viernes 12 de junio: Intervalos de nubes y claros sin lluvias previstas durante el día. La temperatura oscilará entre los 9°C de mínima y los 17°C de máxima.

Sábado 13 de junio: Retorna la inestabilidad. Se prevé un cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias aisladas o lloviznas débiles (alrededor del 25% al 50% de probabilidad). La entrada de un viento del sudoeste provocará un marcado descenso térmico , dejando una máxima de solo 12°C y una mínima que caerá a los 6°C hacia la noche.

Domingo 14 de junio: Jornada completamente despejada y soleada, pero fría. No se registrarán precipitaciones (0%). La temperatura mínima será de 4°C y la máxima alcanzará los 12°C.

Tras días de lluvias, tormentas y ráfagas de viento, una masa de aire frío ingresa a la Argentina: las provincias afectadas. gcuellar

Las lluvias del miércoles afectarán de forma generalizada a toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano Bonaerense (AMBA). Al tratarse de un frente de inestabilidad común y no de un alerta severa por tormentas localizadas, las precipitaciones débiles cubrirán toda la región metropolitana.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires durante los próximos días?