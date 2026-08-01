El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica por tormentas para este sábado 1 de agosto y se esperan lluvias intensas, fuerte actividad eléctrica, granizo y ráfagas de viento de 100 km/h en algunos sectores del país.

Este fenómeno meteorológico se extenderá durante toda la jornada y se dará, principalmente, en litoral y noreste argentino . En ambas regiones, se encuentran vigentes diferentes alertas difundidas por el SMN, tanto de nivel amarillo como naranja.

Alerta por tormentas en todas estas zonas

La alerta meteorológica emitida por el Servicio Meteorológico Nacional alcanza a sectores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, donde se esperan tormentas durante todo el sábado 1 de agosto.

Las tormentas serán por 24 horas con posibilidad de extenderse.

En las áreas con mayor nivel de advertencia, las tormentas podrían ser fuertes y algunas incluso severas, con lluvias intensas en cortos períodos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 100 km/h. Además, se esperan acumulados de entre 60 y 90 milímetros, aunque podrían ser superados puntualmente.

Las zonas afectadas por la tormenta

Entre Ríos : Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay, Victoria, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador.

Santa Fe : General Obligado, San Javier, Vera, Nueve de Julio, San Cristóbal, San Justo.

Corrientes: Monte Caseros, Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó, San Miguel.

Las áreas afectadas. SMN

Misiones : Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Sur de Guaraní.

Chaco : Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando, Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O’Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Maipú, Sudeste de Almirante Brown, Sudeste de General Güemes.

Formosa: Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané, Patiño.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

Para el fin de semana y la continuidad de la primera semana de agosto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá una importante nubosidad que se mantendrá con el correr de las jornadas.

Si bien no hay precipitaciones, se esperan temperaturas mínimas de 9 grados y máximas de 17. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el cielo permanecerá mayormente nublado.