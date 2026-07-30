Se aproxima el diluvio histórico con 48 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un jueves de condiciones adversas en gran parte de la Patagonia y Cuyo, con alertas amarillas por viento, nieve, lluvia y viento Zonda que afectarán a Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Mendoza este jueves 30 de julio .

Según el informe oficial, el fenómeno más intenso se dará en Neuquén, donde se esperan ráfagas de hasta 90 km/h, mientras que en simultáneo habrá nevadas en sectores cordilleranos y lluvias persistentes en zonas de meseta.

El clima en Argentina vuelve a mostrar un combo de fenómenos que obliga a extremar precauciones en distintas provincias.

Cómo estará el clima en Neuquén, según el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN emitió alerta amarilla por viento para este jueves, con velocidades del sector noroeste de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Las zonas afectadas, desde la tarde hasta la noche, son:

Alerta amarilla por nevadas : Santa Cruz (Meseta de Deseado - Meseta de Magallanes).

Alerta amarilla por lluvia : Chubut (Gastre - Oeste de Mártires - Oeste de Telsen - Paso de Indios).

Alerta amarilla por lluvia : Río Negro (Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo),

Alerta amarilla por viento : Neuquén (Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas).

Alerta amarilla por viento zonda: Mendoza (Zona baja de Malargüe)

A la vez, continúa vigente la alerta amarilla por nieve en sectores cordilleranos durante la mañana y la noche.

Recomendaciones del SMN ante las alertas vigentes

Por viento: asegurar objetos sueltos en balcones y patios, evitar circular por rutas expuestas y alejarse de árboles o estructuras que puedan desprenderse.

Por nieve: extremar precauciones en rutas cordilleranas, contar con equipamiento adecuado y consultar el estado de los pasos antes de viajar.

Por lluvia: evitar actividades al aire libre, no sacar la basura, mantener limpios los desagües y alejarse de zonas con riesgo de anegamiento.

Por viento Zonda (Mendoza, zona baja de Malargüe): cerrar puertas y ventanas, evitar el uso de fuego y proteger vías respiratorias y ojos del polvo en suspensión.

Qué significa la alerta amarilla, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional explica que el nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Es el primer escalón del sistema de alertas, por debajo del naranja y el rojo, pero igualmente exige que la población esté atenta a la evolución del pronóstico y a los canales oficiales del organismo.

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera.

Jueves 30 : máxima 17°C / mínima 9°C / cielo parcialmente nublado

Viernes 31: máxima 19°C / mínima 14°C / cielo mayormente nublado durante la mañana y fuertes tormentas durante la tarde-noche .

El viernes volverán las tormentas a Buenos Aires y el sábado continuará con chaparrones durante la mañana.