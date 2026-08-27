Se aproxima el diluvio histórico con 48 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Una nueva tanda de lluvias intensas y tormentas tendrá lugar en distintas zonas del este de Estados Unidos durante hoy jueves 27 y el viernes 28 de agosto.

El riesgo por tiempo severo e inundaciones repentinas llegará de la mano con precipitaciones capaces de generar severas complicaciones en los traslados.

De acuerdo con las proyecciones actuales, los sistemas más intensos podrían traer fuertes ráfagas de viento y aguaceros intensos, siendo el noreste y la costa atlántica los sectores de mayor riesgo.

Alerta por lluvias intensas e inundaciones hoy jueves 27 en todas estas zonas

Según lo indican expertos de AccuWeather, durante hoy jueves, los aguaceros se extenderán desde el este de Nueva York hasta las Carolinas centrales y Georgia.

Por la tarde noche, las tormentas severas tendrán más riesgo de localizarse en las siguientes áreas

Nueva York

Filadelfia

Baltimore

Washington D.C.

El corredor de la Interestatal 81, desde Virginia hasta Nueva York

En este caso los principales riesgos serán las ráfagas de viento dañinas mayores a 70 km/h y las posibles inundaciones.

Hay alerta por lluvias intensas para los próximos días. Shutterstock

Viernes 28: en qué zonas tendrán lugar las nuevas tormentas

Este día, las tormentas fuertes se concentrarán en el centro y sur de la costa atlántica, con condiciones capaces de afectar

Washington D.C.

Richmond, Virginia

Charlotte, Carolina del Norte

Columbia, Carolina del Sur

Estas tormentas pueden generar interrupciones en los viajes y episodios intensos de tiempo severo. El consejo es siempre mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que existan cambios importantes que deban conocerse.