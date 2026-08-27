Vuelven las lluvias a Buenos Aires el jueves 27: el pronóstico del tiempo del SMN para esta semana.

Tras un inicio de semana con clima seco, fresco y soleado, las condiciones meteorológicas cambiarán en Buenos Aires por el regreso de las lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por la vuelta de las precipitaciones durante la jornada del jueves 27. Los chubascos afectarán principalmente el Área Metropolitana y algunas localidades del interior de la provincia.

Regresan las lluvias a Buenos Aires: el pronóstico del SMN

El pronóstico señala que durante la madrugada del jueves ingresarán nubes cargadas de lluvias a Buenos Aires. Las principales precipitaciones se concentrarán en horas de la madrugada para dar paso a un mediodía nublado y con alta humedad.

Vuelven las lluvias a Buenos Aires el jueves 27: el pronóstico del tiempo del SMN para esta semana.

Cerca de las 14:00 las lluvias regresarán con poca caída de agua y temperaturas cercanas a los 17°. Las principales localidades afectadas serán:

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)

La Plata

Chascomús

Las Flores

9 de Julio

Zárate

San Pedro

San Antonio de Areco

Recomendaciones de SMN para afrontar las lluvias

Mantener los drenajes libres para que el agua circule.

No realizar actividades al aire libre.

Alejarse de postes y árboles.

Mantenerse informado.

Cómo estará el clima el resto de la semana en CABA

Los informes oficiales detallan que tras las lluvias el viernes amanecerá fresco con 10° de mínima y máximas de 17°. El cielo se mantendrá despejado durante toda la jornada, por lo que será ideal para realizar actividades al aire libre.

El fin de semana mantendrá condiciones similares con mínimas de 8° el sábado y máximas de 17° en ambos días.